Российсская певица Кристина Орбакайте решила поставить точку вокруг слухов о том, что ее семейная жизнь с американским бизнесменом Михаилом Земцовым трещит по швам

На свей странице в социальной сети Instagram дочь Аллы Пугачевой поделилась фотографией с мужем и подписала ее «Кристина+Миша =❤️💋»

На снимке, сделанном на фоне океана среди пальм, пара выглядит расслабленной и счастливой.

«Пусть любовь бережёт Ваш союз, Вы такая красивая пара!», «Кристина, счастья Вам, мира и любви вашей семье! Вы супер», «Бесконечного счастья и любви вашей красивой семье!», «Очки огонь, как и их обладательница, да и мужчина рядом ничего себе так! Красивая пара, счастья вам и любви!!!», «Офигеть как похожи», – пишут в комментариях поклонники артистки.

Ранее мы рассказывали о том, что для Кристины брак с Михаилом стал первым официальным. До этого она жила в гражданском браке с певцом и композитором Владимиром Пресняковым, от которого родила сына Никиту, и чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым, отцом ее среднего сына Дени.

Пара познакомились в Майами на дне рождении певца Игоря Николаева. Михаил Земцов не знал, что Орбакайте – успешная певица. Сам он – врач-стоматолог по специальности, владеющий прибыльной клиникой в Майами. Его родители эмигрировали из СССР, но сам он родился и вырос в США.

Влюбленные поженились 9 марта 2005 года. 30 марта 2012 года у супругов родилась дочь Клавдия. Сейчас семья живет на две страны: Орбакайте работает в России, а Михаил ведет бизнес в США.

По словам Филиппа Киркорова, Кристина давно на грани развода. Всему виной два фактора: напряженный гастрольный график и жизнь на две страны. Земцов большую часть своей жизни проводит именно в Америке, а вот Кристина «разрывается» на три дома. По слухам, именно по этой причине Михаил стал «гулять от супруги» с гражданкой США Марилл.

Однако, как видим по последним фото, подобные разговоры – не более, чем сплетни завистников.

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