Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с опухолью мезга, получила надежду на то, что тяжелое заболевание удасться победить

Причиной для оптимизма могут стать последние новости из Беларуси, где медики и ученые выявили эффективный подход к лечению агрессивного заболевания, передает телеканал «Мир 24».

В стенах Белорусского государственного университета начали производить препарат «Темодекс», над созданием которого семь лет работали три десятка ученых и врачей.

По словам заведующей лабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ Татьяны Юркштович, это первая в мире гидрогелевая терапевтическая система для локальной химиотерапии опухолей головного мозга высокой степени злокачественности.

Иными словами, ученые создали гель, пропитанный химиопрепаратом, который наносится на место удаленной опухоли. Он медленно растворяется и высвобождает темозоламид, который убивает раковые клетки.

Препарат используется в качестве дополнения к основному лечению и призван предотвращать рецидив опухоли.

Новое лекарство уже испытали на людях. В больнице скорой помощи лечение им прошли около полусотни пациентов с глиобластомой, и результат поразил врачей. Они сообщили, что им удалось добиться увеличения продолжительности жизни людей с этим диагнозом до двух лет, что является очень хорошим показателем при такой агрессивной опухоли.

Как известно, у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга в последней стадии вскоре после рождения дочери Милы. Звезду прооперировали в Европе, после чего актрису положили на лечение в московскую клинику. Тогда же поползли слухи, что она находится между жизнью и смертью.

Родные актрисы, устав от фейков в СМИ и соцсетях, создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают неправдивую информацию.

Ранее мы писали, что 24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна планирует прийти на передачу Андрея Малахова «Прямой эфир», чтобы прояснить все вопросы по поводу болезни своей матери и развеять многочисленные слухи на эту тему. Возможно, этот выпуск шоу станет первым, на котором будет представлена официальная информация о болезни звезды и о ходе ее лечения.

Напомним, известный артист рассказал всю правду о больной раком Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, Заворотнюк потрясла обращением к сыну, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что муж Заворотнюк поразил отношением к больной раком жене: «не осталось ничего кроме…».