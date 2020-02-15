Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились новые кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.

Не так давно стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.

«Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. В рамках продвижения своей продукции Тина также появилась во Львове на специальной презентации. Артистка сразила сеть алым платьем с глубоким декольте.

До этого наранних кадрах, которые Кароль представила на странице в Инстаграм, как позировала во время специальной фотосессии в довольно пикантном виде - в одном нижнем белье пастельного оттенка, едва прикрывшем ее стройную фигуру.

Так, звезда сделала фото в полуобнаженном виде, сидя на белоснежном фоне. Фотоколлажи с черно-белой обработкой певица представила в разделе Стори.

Отметим, на певице можно заметить лишь бежевый бюстгальтер, а нижняя часть белья не заметна, поскольку артистка прикрылась ногой для более чувственного ракурса. Также Кароль распустила волосы и нанесла на лицо нежный макияж.

Отметим, поскольку кадры были представлены в специальном разделе Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.

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