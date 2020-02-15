Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились новые кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.

Популярные статьи сейчас

Кароль устроила в одном белье фотосессию на полу: "Позавидует даже Каменских"

Невестка Пугачевой без стыда сняла штаны и показала, чем соблазнила звездного мужа: "Прям ураган"

Повзрослевшие дети Кравец, Кошевого и других звезд «Квартал 95» поразили внешностью: яркие кадры

Повзрослевшая дочь Асмус и Харламова поразила внешностью: "Копия..."
Показать еще

Не так давно стало известно, что Тина запускает линию собственных духов. 

«Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.  В рамках продвижения своей продукции Тина также появилась во Львове на специальной презентации. Артистка сразила сеть алым платьем с глубоким декольте. 

До этого наранних кадрах, которые Кароль представила на странице в Инстаграм, как позировала во время специальной фотосессии в довольно пикантном виде - в одном нижнем белье пастельного оттенка, едва прикрывшем ее стройную фигуру. 

Так, звезда сделала фото в полуобнаженном виде, сидя на белоснежном фоне. Фотоколлажи с черно-белой обработкой певица представила в разделе Стори.

Отметим, на певице можно заметить лишь бежевый бюстгальтер, а нижняя часть белья не заметна, поскольку артистка прикрылась ногой для более чувственного ракурса. Также Кароль распустила волосы и нанесла на лицо нежный макияж.

Отметим, поскольку кадры были представлены в специальном разделе Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом

Как сообщала Politeka, Кароль свела с ума соблазнительным нарядом

Также Politeka писала, что Тина Кароль шокировала своей красотой в легком платье