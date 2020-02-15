Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм
Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.
В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились новые кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.
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Не так давно стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.
«Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – сказано на странице Тины.
При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. В рамках продвижения своей продукции Тина также появилась во Львове на специальной презентации. Артистка сразила сеть алым платьем с глубоким декольте.
До этого наранних кадрах, которые Кароль представила на странице в Инстаграм, как позировала во время специальной фотосессии в довольно пикантном виде - в одном нижнем белье пастельного оттенка, едва прикрывшем ее стройную фигуру.
Так, звезда сделала фото в полуобнаженном виде, сидя на белоснежном фоне. Фотоколлажи с черно-белой обработкой певица представила в разделе Стори.
Отметим, на певице можно заметить лишь бежевый бюстгальтер, а нижняя часть белья не заметна, поскольку артистка прикрылась ногой для более чувственного ракурса. Также Кароль распустила волосы и нанесла на лицо нежный макияж.
Отметим, поскольку кадры были представлены в специальном разделе Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.
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