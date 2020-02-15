18-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко порадовала поклонников очередным горячим кадром

Девушка учится в нью-йоркской школе дизайна Парсонс и там же делает карьеру модели, передает Politeka.

Поэтому весьма часто на страничке девушки в Instagram появляются фото со съемок, в стильных и дорогих образах, на которых красотка демонстрирует точеную фигуру и умение держаться перед камерой.

На новом снимке, опубликованном в сети, девушка предстала в очень откровенном образе. На ней оригинальная майка из цепочек, надетая на голое тело, а сверху София накинула жакет, который, впрочем, не скрывает отсутствие бьстгальтера.

Модель обошлась без аксессуаров, но тщательно продуманный образ выдают неброский макияж и аккуратный маникюр. На снимке она выглядит уверенной в себе и немного дерзкой.

«Скоро появится новый сингл», – подписала снимок София на английском языке.

Как известно, внучка легендарной артистки занимается музыкой и уже выпустила несколько треков.

Прежде, чем поступить в школу дизайна в Нью-Йорке, она окончила два класса старшей школы в Лондоне.

В США в свободное от учебы и съемок время девушка любит уделять прогулкам. Среди мест, куда она чаще всего отправляется, – Вашингтон парк, район Сохо, выставки в музеях, рестораны The Mercer Kitchen, Balthazar. Friday, Cipriani Downtown, Carbone.

Ранее мы рассказывали, что София Евдокименко показала новый образ на улицах Нью-Йорка. Она позировала в черном пиджаке и светлом платье. Девушка решила обойтись без белья. Черно-белый снимок получился весьма впечатляющим и атмосферным.

Напомним, длинноногая внучка Ротару сразила украинцев откровенным мини.

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару раскинула руки в соблазнительной позе на диване.

Также Politeka сообщала, что Соня Евдокименко похвасталась роскошным телом.