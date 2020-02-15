«Ревизор» всея Украины Ольга Фреймут порадовала многочисленных подписчиков новым лайфхаком по этикету

На своей странице в Instagram известная телеведущая и автор книг по этикету Ольга Фреймут опубликовала запись, на которой рассказывает, как правильно кушать суп, передает Politeka.

По словам звезды, суп нужно брать ложкой «от себя», и если он горячий, то не стоит дуть, а необходимо подождать, пока он остынет.

Больше, чем советы Ольги, внимание зрителей приковывает к себе глубокое декольте героини, которое еле скрывает грудь.

В комментариях мнения пользователей на увиденное разделились. Одни традиционно не преминули поиронизировать в адрес Фреймут, другие же, напротив, поблагодарили за совет.

«Не вкусно совсем Вы кушаете!!! От себя, к себе, скукотища. Берём ложечку побольше и наминаем так, шоб за щёчками трещало!!! А потом ещё и облизать в конце», «Господи, это обед с инспектором Ольгой Фреймут. Без подсказок не обойтись. Видимо, у Вас муж совершенный и ест правильно или имеет крепкие нервы», «Как всегда прекрасна🌷 спасибо за информацию🤗», «Главное, чтобы блюдо было вкусным и свежесваренным. В хорошей посуде - а там каждый решит, с какой стороны вкуснее🌹», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Ольга поделилась фото в постели. На снимке она позирует без одежды, во всяком случае, ее не видно. Фреймут натянула на голову подушку, из-под которой можно увидеть волосы телеведущей.

«Мое издательство счастливо презентовать книгу Брайана Фагана и Нади Дуррани "Чем мы занимались в постели», - подписала кадр телеведущая.

Напомним, Фреймут забыла о белье и показала свои тайные места.

А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут отбросила стыд и удивила экстремальным декольте.

Также Politeka писала, что исхудавшая Фреймут поразила внешним видом на семейных фото.