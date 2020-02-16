Стало известно, кто из красавиц Голливуда продемонстрировал бьюти-образы далеки от совершенства

Известная американская актриса Дженнифер Энистон решила выйти в свет с оголенной спиной, но не тут то было.

На премьере фильма, продюсером которого и являлась кинодива, Энистон предстала  в наряде с открытой спиной. Свинью актрисе подложил  массаж банками, который звезда сделала накануне.

Не помог ей и тональный крем, которым Дженнифер решила замаскировать кожу, но прогадала с оттенком. На загорелой спине виднелись светлые пятна от банок.

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Такая  мировая знаменитость, как Анжелина Джоли, также стала жертвой неумелого визажиста. Но на премьере очередного фильма Джоли появилась со светоотражающей пудрой на лице. В обычной жизни она дает эффект фотошопа — поры сглажены, текстура кожи тоже, но стоит пудре попасть под вспышки фотокамер, и на фото лицо покрывается белым налетом, напоминающим муку.

Ярко-красная помада сыграла злую шутку с эффектной  Майли Сайрус. Она не выдержала жаркого света софитов и потекла — так появились неровные, «разъехавшиеся» края контура губ. Судя по белым следам на подбородке визажист пытался вернуть губы певицы на место, но, увы, у него это не вышло.

Известный визажист, который обслуживает  Дженнифер Лопес также напортачил с макияжем. Сначала взгляд падает на яркий и даже немного болезненный макияж глаз, затем губы, границы которых забыли растушевать и нанести помаду, чтобы переход был чуть более плавным.

А вот образ  певицы Кристины Агилеры во время выступления подпортил загар.  Точнее, автозагар, который решил потечь в самый неподходящий момент. 

Легендарная манекенщица, немка Хайди Клум любит на себя примерять новые тренды. Модель решила не отставать от своих  коллег и попробовала «влажную укладку», однако и тут что-то пошло не так.

В результате явного перебора со средствами стайлинга волосы Хайди стали грязными, а не «мокрыми».

Не повезло 48-летней американской певице Мэрайи Кэри, которая промахнулась с румянами.

На смуглом лице певицы эти румяна выглядят слишком светлыми, отчего создают болезненный эффект. Да и с количеством средства визажист перестарался: он нанес их от «яблочек» щек чуть ли не до самого носа.

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

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