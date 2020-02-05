Популярная российская певица Глюкоза в коротком платье приподняла ногу и показала, чем ее наградила природа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Натальи Ионовой-Чистяковой (настоящее имя певицы).

«ART», -коротко сказано в подписи.

На опубликованном снимке Глюкоза позирует на стуле в мини-платье и пальто с мехом. При этом звезда элегантно закинула ногу на ногу, выставив напоказ главное достоинство – идеальные ноги. На это обратили внимание и ее поклонники.

«Настоящая Афродита», «ноги от ушей просто», «Такой цвет бомбический. В нашем сером городе не представляю себя в таком ярком наряде», «Наташенька, ты бомба, ты бомбище, ты огонь», «красавица», - пишут они.

Как сообщалось ранее.Популярная российская певица Глюкоза показала идеальное тело во время отдыха на море.

«Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить. (с) Джим Рон. Спасибо за фото…», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Глюкоза стоит на голове, жлегантно расставив при этомноги. А поскольку девушка была в коротком топе и белье, было трудно не заметить ее роскошные формы. Об этом жеговорят и ее поклонники.

«Боже, какие невероятные формы», «Молодчинка», «ого, какие формы», «так выглядит кайф», «какие изгибы, трудно оторваться», «божественный вид», - пишут они.

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