Отношения пары больше не будут такими, как прежде

Отношения между Меган Маркл и принцем Гарри изменились после того, как пара переехала в Канаду

Как сообщает Politeka, об этом говорится в материале People.

Ссылаясь на свои источники, журналисты утверждают, что пара стала еще крепче.

«Они без ума от любви и очень нежны друг с другом», - отметил друг семьи.

Кроме того, источник журналистов рассказал, что главными приоритетами как для Маркл, так и для Гарри стали семейное счастье и сын Арчи.

«Он счастливый ребенок — постоянно смеется. Арчи и Гарри прекрасно проводят время вместе, а Меган — потрясающая мать. Она о нем очень заботится», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, герцоги Сассекские уволили 15 сотрудников и закрыли офис в Букингемском дворце.

Вероятно, семья не вернется в Великобританию, чтобы жить. Хоть ранее они заявляли, что будут жить на два дома - Англию и Северную Америку. Теперь же, скорее всего, они будут приезжать в Англию только, чтобы погостить у родственников.

Увольнение всех сотрудников стало последним шагом Гарри и Меган после сенсационного объявления о переезде в Северную Америку.

Также мы писали, что после того, как принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Канаду, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось искать им замену.

На днях Кейт и Уильям посетили оборонно-медицинский реабилитационный центр Стэнфорд Холл в Лафборо в компании принца Чарльза и его жены Камиллы Паркер-Боулз.

По словам экспертов, на указанном мероприятии прошла премьера нового состава «великолепной четверки».

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.