Спасти удалось только его жену

На знаменитом курорте скончался создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

Как сообщает Politeka, об этом сообщил телеведущий Михаил Козырев у себя в Facebook.

«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху – нет», - говорится в сообщении.

Уточним, что именно Иванов придумал легендарный саундтрек, который играл на заставке «Бригады». Кроме того, он является автором ремиксов «Собака Баскервилей» и автором трека «Бой с тенью».

Как сообщалось ранее, умер один из создателей сериала «Бригада» и многих популярных российских фильмов.

Художник-постановщик, Народный художник России Валерий Николаевич Филиппов скончался 26 апреля в возрасте 80 лет. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Валерий Филиппов родился 27 января 1939 года в Москве. В 1959-м окончил Московскую художественную школу, в 1965-м — художественный факультет ВГИК.

С 1967 года работал художником-постановщиком на «Мосфильме». Филиппов участвовал в создании картин «Братья Карамазовы», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Коней на переправе не меняют», «Принцесса цирка», «Зимний вечер в Гаграх», «Адъютант его превосходительства», «Бригада». Сотрудничал с режиссерами Пырьевым, Кареловым, Шахназаровым, Меньшовым.

Напомним, стало известно, что Элина Быстрицкая говорила об Украине, «восхваляла Путина и войну».

Как сообщала Politeka, остановилось сердце легендарного артиста: «Ушел, как настоящий казак».

Также Politeka писала, что звезда Голливуда трагически ушла из жизни: «Была кумиром миллионов».