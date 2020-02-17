Украинская певица Наталья Могилевская может гордится своим цветущим внешним видом

Как сообщает Politeka.net, на протяжении всей свой карьеры она была верна почти неизменному образу: длинные каштановые прямые или волнистые волосы. Однако отсутствие эпатажных экспериментов над своей внешностью не стали преградой для достижения невероятного успеха в сфере шоу-бизнеса.

В 2006 году она была признана самой красивой женщиной года в Украине по версии журнала Viva! Мы решили вспомнить, как изменилась и выглядит сейчас известная певица.

2006 год

В 2006 году она не только стала самой красивой женщиной Украины по версии журнала Viva!, но вместе со своим партнером Владом Ямой заняла второе место на шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1".

Яма и Могилевская в подальшем были участниками двух сезонов шоу "Танцы со звездами" – первого и третьего, оба раза заняли второе место.

2017 год

Спустя 10 лет Наталья Могилевская снова вышла на паркет "Танцев со звездами", ради участия в нем она похудела на 25 килограммов. Отметим, что организаторы проекта в 2017 году предложили Могилевской занять кресло судьи. Однако, Наталья решила сделать себе вызов и вернуться в шоу в качестве участницы.

Игорь Кузьменко и Наталья Могилевская - невероятно эмоциональная и горячая пара, которая упорно боролась за победу в шоу все же добилась своего результата.



2020 год

Сейчас Могилевскую просто не узнать, она изменилась не только внешне, но и внутренне. Она постоянно посещает своего наставника в Индии и учится видеть мир по-новому. Могилевская почти перестала бывать на вечеринках, не употребляет алкоголь.

"Мне не интересен алкоголь, и я не употребляю наркотиков, я очень скучный человек для общества. Единственное, что не скучно – я очень люблю жизнь и очень люблю людей! Люди – это последнее, что не скучно!", - рассказывала певица в одном из интервью.

Напомним, Могилевская засветила свое достоинство в экстремальном разрезе.

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