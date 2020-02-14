Відома українська співачка Наталя Могилевська написала пост до Дня Святого Валентина

На фото Могилевська позує в червоній сукні з великим декольте. Волосся вирішила залишити розпущеним. Однією рукою вона підняла спідницю. Фото було зроблено крупним планом, на тлі нічого не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"найсильніше прекрасне що людина може випробувати на планеті Земля - Любов! Це найкращий спосіб пізнати Бога. Я вітаю Вас, мої улюблені, і дякую своє життя за цей рік, за пісню « Покохала», за нескінченне щастя, за всі уроки доводиться прожити", - написала співачка.

Фанати встигли поставити майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ааа красуня наша. Зі святом", "Золоті слова", "Дуже мудро і красиво написано", "Шикарна наша, зі святом", "Люблю тебе", "Нехай Бог рясно благословить Вас. Бажаю щастя, здоров'я і успіхів у творчості".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свою нову любов і поділилася рецептом, як позбавитися від зимової хандри.

Наталя не приховує, що вона знову закохана і те, що зустріла того самого. Співачка поки не бажає розкривати його особистість і дає дуже мало про нього інформації. Але при цьому зазначає, що почуття її окриляють і дають натхнення, так як пісня "Покохала" була написана саме про нові стосунки. В інтерв'ю Катерині Осадчій актриса розповіла про труднощі у стосунках з другою половинкою, а також поділилася, як позбавляється від зимової хандри.

Повідомлялося, що відома українська співачка Наталія Могилевська здалася поруч з сьогоднішньої іменинницею.

Так на новому опублікованому фото, Могилевська та Полякова позують у вечірніх, ймовірно, сукнях. В насиченого кольору бордо з хутряною накидкою Могилевська і сріблястому Полякова. Текстури тканини вбрання знаменитостей дуже схожі - прозорі гіпюрові сітки, декоровані стразами.

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