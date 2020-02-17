В интернет-сети назвали топ наиболее известных разлучниц из Голливуда, которые построили собственное счастье на горе других

Об этом сообщает Clutch.

Так, первой идет Анджелина Джоли. Ее по праву называют самой известной разлучницей, ведь в 2005-м она разбила одну из самых красивых пар Голливуда - Брэда Питта и Дженнифер Энистон.

Она познакомилась с уже бывшим супругом на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Сама Джен узнала об измене из СМИ, но поступила мудро: развелась с мужчиной тихо и без сцен.

Также в рейтинг попала и сама Энистон. Так, в 2010 году она познакомилась с Джастином Теру, когда они снимались в фильме «Страсть к перемене мест». На тот момент мужчина был уже занят – 14 лет проживал со стилистом Хайди Бивенс в гражданском браке. Однако и с Энистон узаконить брак еще не пришлось, хотя обоим уже давно за 40.

Дальше в списке расположилась Мила Кунис. Девушка познакомилась с Эштоном Катчером на съемках сериала «Шоу 70-х» в 1998 году. Тогда ей исполнилось лишь 14, а ее партнеру было 19. Спустя годы, в 2012 они объявили о романе. А спустя три года сыграли свадьбу. Сейчас они воспитывают двух детей – дочь Уайетт Изабель и сына Димитрия Портвуда.

Как сообщалсь ранее, Вера Брежнева, Анна Седокова и Альбина Джанабаева увели своих мужей у других женщин. Их часто называют в обществе разлучницами, хотя сами они утверждают, что просто боролись за свое счастье. Давайте рассмотрим топ самых знаменитых пар, чьи мужья были «уведены» у другой.

О романе Константина Меладзе и Веры Брежневой заговорили после того, как в 2002 году блондинка присоединилась к «ВИА Гре». Но тогда Меладзе был женат на Яне Сумм, а Вера еще только собиралась замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, от которого после, в 2009, году певица родила дочь Сару.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением