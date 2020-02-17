26-летняя Алла Добкина, дочь украинского политика Михаила Добкина, похвасталась идеальными формами, показав жаркие танцы

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм пикантными кадрами (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Алла предстала на одной из вечеринок в черном облегающем платье с неимоверно соблазнительным огромным вырезом на груди. Девушка без тени смущения посветила "мячиками" на камеру, виляя бедрами под старый хит группы "ВИА Гра". Добкина дополнила эффектный образ украшениями и броским макияжем.

"Прощайте и не исполняйте 🤣🤞🏼", - подписала видео известная украинка.

Комментирующие засыпали Аллу комплиментами. Менее чем за сутки поклонники поставили более 10 000 "сердечек".

"Класс ! Хороша и на Танцполе и на Боксерском Ринге ! 👏👏👏💞"

"ТОП🔥"

"😍 Аллуся! Красотка!"

"Отвал всего"

Ранее мы сообщали, Добкина активно делится в соцсети снимками со своих поездок. Недавно она отдыхала в Дубае и выставила напоказ роскошное тело в бикини. Влажная Алла предстала в пикантной позе в купальнике "бутылочного" оттенка. Девушка выбрала самый удачный ракурс и засняла себя сверху, посветив на камеру упругими прелестями, "осиной" талией и стройными ножками.

Кроме того, мы рассказывали, Алла покорила сеть, выставив фото без нижнего белья. Девушка предстала в "воздушном" длинном парео синего цвета на тропическом пляже.

"Спасибо @dot.brand за мой наряд😘💋 и маме за ноги😂😘", - подписала фото Алла. В комментариях откликнулся ее отец Михаил Добкин, назвавший дочь "цаплей".

Отметим, Алла воспитывает годовалого сына и часто делится снимками с ним. Недавно кадр, на котором она нежно обнимает белокурого малыша, завернутого в одеяльце, умилил сеть.

"Боже, какое же чудо!"; "Какой он милаха"; "Прелесть просто"; "Буся"; "Птенчик"; "Сладкий мальчик", - писали в комментариях.

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