24-летняя звезда Женского квартала Лера Товстолес всколыхнула публику, похваставшись идеальным телом

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в соблазнительном образе. На блондинке красный гольф, который "тесно" обтянул ее идеальные формы. Без тени смущения Лера задрала гольф с одной стороны, засветив нижнее белье - широкую резинку трусиков малинового цвета.

Пышная прическа, естественный макияж и красный лак на ногтях дополнили образ красотки. К слову, волосы она распустила, слегка подкрутив. А для большей пикантности Лера изобразила игривость на лице, приоткрыв ротик и дерзко глядя прямо в камеру.

Девушка решила дать несколько советов поклонницам, как привести себя в форму после бурных выходных перед рабочей неделей.

"Сейчас у меня мало свободного времени, но я все равно пытаюсь оставить время на свои хобби и тусовки ) но когда так много всего, сложно выглядеть красиво и полной сил. После перелётов идеально подойдёт гидромассаж... Это массаж потоком воды в ванной, вы ложитесь в тёплую водичку с морской солью, перед этим выпиваешь чаек и наслаждаешься интенсивным массажем. После процедуры гидромассаж, я чувствую себя, как после курортного спа. Снимает отечность, усталость, спазмы. В этом же салоне я делаю счастье для волос, пока это идеальная процедура для моих тонких и высветленных волос. Тканевые маски и патчи, всегда можно найти в моем холодильнике) Йога - помогает мне размять и потянуть тело, настроится на здоровый дух и чувствовать себя в тонусе. В понедельник нужно входить правильно, уделяя себе время, чтобы зарядиться на новую неделю ❤️", - поделилась секретами красоты Лера.

Поклонники за считанные минуты успели поставить более 300 "лайков" под этим фото, "требуя, чтобы кто-то остановил" звезду.

Ранее мы сообщали, бесстыдная Товстолес покорила публику кадром в майке без нижнего белья. Сквозь белую ткань проступают силуэты упругого бюста блондинки, но это, очевидно, ее никак не заботит.

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