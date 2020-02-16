Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новый образ в котором вышла в свет

Как сообщает Politeka.net, обладательница модельного роста и прекрасной фигуры, которую не стесняется демонстрировать во всей красе. В последнее время она не на шутку будоражит своих поклонников жаркими кадрами, на некоторых из которых и вовсе позирует топлес, а также восхищает точеной талией и бесконечными ногами.

Кроме того, она частенько посещает мероприятия и делится снимками со своими подписчиками.

Телеведущая опубликовала атмосферные снимки из Палаца спорта, где она побывала на выступлении Цирка дю Солей. Стоит отметить, что Цирк дю Солей – это шоу, которое не имеет аналогов в мире. В этом году представление CRYSTAL впервые соединило цирковое искусство, акробатику и фигурное катание.

На выступлении решила побывать и украинская телеведущая. Для выхода в свет она выбрала красочный наряд. Она опубликовала фото, на которых красуется в стильном аутфите. Наряд она выбрала соблазнительный и стильный, хотя и достаточно скромный.

Лук составили черные узкие брюки с высокой посадкой и красный гольф из блестящей ткани. С помощью наряда девушка прекрасно подчеркнула свою тонкую талию и роскошные длинные ноги.

Дополнили наряд крошечная черная сумочка. Волосы украинская телеведущая собрала в хвост, макияж сделала предельно чувственный: с акцентом на глазах.

Подписчики тут же принялись восхищаться ее красотой и фигурой.

"Лесяя... Ты моя БоГиня🙃", "Мне одной кажется,что на последней фотке похожа на Катю Кищук?🤔", "Красивая Леся! Тебе очень идёт эта обтягивающая красная кофточка! Пусть некоторые лоси не пишут всякую напраслину!!!!😍😍😍👏😄😄", "Красота какая 😍😍😍😚", " Тени просто Агонь!!!!! Вам очень идут! 👍", "Лучшая в мире ❤️😘😘".

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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