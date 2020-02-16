Телеведущая покончила с собой в своей новой квартире в Лондоне

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Как сообщает издание The Sun, телеведущую и актрису Кэролайн Флэк нашли мертвой в ее лондонской квартире. В полиции сообщили, что она покончила с собой.

40-летняя Кэролайн должна была предстать перед судом в марте по обвинению в нанесении побоев своему парню, а вечером 15 февраля друзья и близкие телеведущей узнали о ее смерти.

Отметим, что трагедия случилась всего через день после того, как ее возлюбленный Льюис Бертон публично связался с ней, несмотря на запрет суда.

«Мы можем подтвердить, что наша Кэролайн скончалась 15 февраля. Также мы просим прессу уважать частную жизнь семьи в это трудное время», – заявили родные Кэролайн Флэк.

14 февраля, несмотря на судебное разбирательство, ее молодой бойфренд, Льюис объявил о любви к Кэролайн в Instagram. Он опубликовал их общее фото и написал, что любит ее.

Интересно, что в 2009 году у Кэролайн был роман с принцем Гарри. Их познакомили общие друзья. Однако принцу и телезвезде пришлось расстаться после того, как об их отношениях узнала пресса. Позже Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, с которой он живет теперь в Канаде.

Напомним, что умер британский актер Рафаэль Коулман в возрасте 25 лет. Как сообщил его отчим Карстен Дженсен на своей странице в Фейсбук, Рафаэль потерял сознание во время утренней пробежки и умер. Мужчина отмечает, что у Коулмана не было явных проблем со здоровьем, поэтому непонятно, что привело к смерти столь молодого парня.

Рафаэль Коулман был известен благодаря роли в фильме «Моя ужасная няня». Там он сыграл Эрика Брауна. Компанию актеру составили Эмма Томпсон и Колин Ферт. Кроме этого, Коулман снимался в фильме с Миллой Йовович «Четвертый вид». Он даже получил награду на Фестивале британского независимого кино, где его признали лучшим молодым актером года.

Напомним, что звезда "Отчаянных домохозяек" погиб страшной смертью, Голливуд скорбит: детали трагедии.

Как сообщала Politeka, легендарная певица ушла из жизни: "ее боготворил сам Паваротти", подробности трагедии.

Также Politeka писала, что актеры из «Стар Трека» умирают один за другим: не стало легендарного кинорекордсмена.