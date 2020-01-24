В сеть попали совместные фото Брэда Питта и Дженнифер Энистон с самого начала их отношений

Дженнифер Энистон и Брэд Питт влюбились еще 30 лет назад, стоит вспомнить, какими они были в начале их любовных отношений

Будущие всемирно известные актеры начали встречаться еще в 1990-х годах, когда их мало знали за океаном, а их роли не всегда были центральными в фильмах. Об Дженнифер Энистон услышали только после съемок в сериале «Друзья», а Брэд Питт пробовался в фильмы известных режиссеров. Об этом сообщает Politeka.net.

Стоит вспомнить, как выглядело их счастье, начиная от их свиданий в 1990-х, заканчивая пятилетним браком и внезапным разводом, когда во время съемок фильма Питт начал флиртовать с Анджелиной Джоли.

Энистон всегда отличалась безупречным стилем, любила стрижку "лесенка" и демонстрировала фигуру в облегающих нарядах.

На фото молодые Питт и Энистон демонстируют, как счастливы они были в отношениях и не скрывают настоящих чувств на камеру.

Брэд Питт даже снялся в одной серии "Друзей" вместе со своей супругой.

Стоит отметить, что на этой неделе поклонников Питта и Энистон потрясла новость о возможном воссоединении бывших супругов. Фото, которые сделали журналисты за кулисами SAG Awards 2020, взбудоражили весь мир. Питт и Энистон обнимались, после чего актер взял Энистон за руку, всем видом показывая, что не хочет ее отпускать.

Напомним, что Энистон поразила интимным признанием после встречи с Питтом.

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