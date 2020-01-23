Звездный актер в свойственной себе манере пошутил о некоторых "неудобствах", связанных со старением

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Entertainment Tonight

56-летня Легенда Голливуда Брэд Питт получил награду на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Актер не применул выдать пару колких замечаний относительно своего возраста.

Во время награждения Питт встретился с режиссером культовых фильмов "Бойцовский клуб", "Семь" и "Загадочная история Бэнджамина Баттона" Дэвидом Финчером, где актер сыграл главные роли.

"Такие мероприятия и такие вечера говорят мне, что я уже стар", - сказал Питт. «Я больше не могу сниматься ночь, и я с удовольствием отдаю трюки каскадеру. Я больше не помню первое правило Бойцовского клуба", - пошутил актер.

Напомним, что, согласно фильму, первое правила Бойцовского клуба - никому не говорить о Бойцовском клубе.

Впрочем, не все так плохо в старении, отметил Питт.

«Однако в такие ночи я снова оборачиваюсь и чувствую себя по-настоящему счастливым», - продолжил Питт. «Мне сильно повезло со всеми замечательными людьми, с которыми я раотал, которые так многому научили меня и повлияли на мою жизнь. От редакторов и композиторов, а также потрясающих режиссеров, которые отправили меня по траектории, которая означала так много для меня ... я чувствую себя действительно счастливым быть здесь, и я благодарен за это ", - поделился своими чувствами актер.

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