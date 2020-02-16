Украинская певица Светлана Лобода покрасовалась в откровенном костюме

Видео с масштабного концерта «Песня года» звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. На видео Лобода показала, в каком костюме она вышла на сцену. На ней было надето откровенное платье-боди в леопардовый принт. Костюм местами прикрывал тело артистки, а местами просвечивался. На голове у Лободы красовалась шляпа с перьями, а на ногах золотистые туфли.

«Вчера состоялась «Песня года» в Штутгарте. А уже в марте мы едем в тур по Германии. Будет весело. Обещаю. Вас ждёт новая программа, новые костюмы , новые песни, новая LO», - написала артистка.

Поклонники рассыпались в комплиментах артистке. Видео уже посмотрели более 586 тысяч раз.

«Светлана, я вами восхищаюсь. Вы большая молодец. А эта песня меня просто сводит с ума. Супеееррр», «Вы любовь на всю жизнь», «Шикарная! Супер Звезда!!!», «Люблю тебя с самого детства..когда по телевизору услышала 40 градусов и влюбилась по уши ты самая», - пишут поклонники.

Но нашлись и те, кто раскритиковал звезду за откровенный наряд.

«Перебор .. ну как для москалей сойдёт», «Господи, до чего дошла современная мода! Вы еще полностью разденьтесь! Смысл быть полураздетой?», - написали фолловеры.

Отметим, что 15 февраля в Германии прошел концерт «Песня года», в котором приняли участие российские и украинские звезды. Известно, что на одной сцене выступали «Время и стекло», Монатик, Светлана Лобода, Полина Гагарина и другие звезды.

Ранее мы писали, что Лобода очень странно вела себя на Big Love Show 2020. В СМИ сообщали, что она могла быть в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что роскошная Лобода в одном топе показала «награды» природы: фото доводят до безумия.

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода в мини-шортах показала, как оттянулась после концерта в России: "Хоть трезвая?".

Также Politeka писала, что Лобода показала, как выглядела до пластики 16 лет назад: "Пьяные танцы начались еще тогда".