Українська співачка Світлана Лобода, давно живе і виступає в Росії, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в Росії, дуже активно веде свій аккаунт в Instagram, де викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, пише Politeka.net

Так, Лобода показала свіже фото, на якому позує на тлі столу в готельному номері.

Вона одягла блузку, шорти, кардиган і високі ботфорти, і все це в чорному кольорі. Лобода кокетливо звела руки, при цьому артистка не дивиться в кадр.

"Вчора були перельоти з міста в місто , концерти та вечері при свічках...🙈

Сьогодні нас чекає ми відкриваємо концерт

Ти в залі? Чи де ти ??????), - підписала знімок вона.

Шанувальники співачки миттєво взялися коментувати побачене, відзначивши, що вона виглядає дуже красиво.

Менше ніж за годину знімок набрав близько 40 тисяч відміток "мені подобається".

Як повідомлялося раніше, 37-річна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, оголосила про презентацію кліпу на пісню "Новий Рим".

Красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, вона постала за трибуною в неймовірно розкішному образі. Зірка ніби готується дати брифінг: на трибуні розставлені мікрофони, а позаду неї стоять два красеня-охоронця в ковбойських вбранні.

На Лободі шкіряний топ чорного кольору і розстебнута блуза бронзово-золотистого відтінку, що аж видно її плоский животик. На шиї масивний прикраса з синім птахом.

Коментують тут же почали обговорювати зовнішній вигляд артистки і її оголошення. За годину пост зібрав майже 20 000 лайків.

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