Фанати вважають, що дивні рух Світлани Лободи на останньому концерті могли бути викликані алкогольним сп'янінням

Про це пише видання Starhit

У мережі з'явилося відео (для перегляду дочитайте до кінця) запальних і трохи дивних танців української співачки Світлани Лободи на Big Love Show 2020 в Москві. Співачка різко задирає і відвертає ноги, що з боку виглядає дещо неадекватно.

Зірка була одягнена в ефектнеу ультракоротку сукню з леопардовим принтом і, на думку одних критиків, вже занадто захопилася виконанням композиції «Новий Рим». Інші ж коментатори вважали, що артистка випила. «Мать, да ты пьяна, иди домой!»; «Девушка, я думал вас током бьет, а вы оказывается танцуете»; «Среднестатистическая женщина на корпоративе научит лучше»; «Санитаров сюда!».

Також у коментарях виступ Лободи порівнювали зі скандальним концертом Діми Білана в Самарі, коли він також дивно рухався, а потім зізнався у вживанні алкоголю.

Раніше ми повідомляли, що в Росії на прем'єрі фільму «Лід-2», де були присутні Алла Пугачова, Світлана Лобода та інші зірки, почалася раптова евакуація.

НП сталася в понеділок, 10 лютого, в московському кінотеатрі «Жовтень», де проходила прем'єра нового фільму. Як повідомляється в мережі, під час кінопоказу почалася несподівана евакуація. Як стало відомо, її причиною стало задимлення в кінотеатрі.

Також нагадаємо про нову фотосесію Лободи. На одному з фото Лобода позує в досить строкатому вбранні. Волосся виконавиці пофарбовані в золотий колір і заплетене в дреди. Світла сидить широко розставивши ноги виставивши вперед головне достоїнство - пухкі губи. На артистці красуються червоно-зелена куртка з золотистими вставками і джинси. Завершують образ значні золоті персні і сережки у вигляді крокодила.

Нагадаємо, Пугачова і Лобода потрапили у жахливу аварію в Москві, все в диму, почалася тиснява.

Як повідомляла Politeka, Лобода показала, що ховає під спідницею, задерши ногу на сходах.

Також Politeka писала, що Лобода вбила незвичайною зміною іміджу: "Така худа, просто неможливо".