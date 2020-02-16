Відома українська виконавиця Світлана Лобода показала шанувальникам фігуру просто у гримерці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Дорогі друзі. Ми закінчили наш виступ на «Пісні року». А вже у березні у нас великий тур по Німеччині», - каже Лобода.

На опублікованих кадрах Лобода в короткому топі демонструє «нагороди» природи, красиво крутячись на камеру і поправляючи волосся. Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, адже відео співачка розмістила у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в Росії, дуже активно веде свій аккаунт в Instagram, де викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Так, Лобода показала свіже фото, на якому позує на тлі столу в готельному номері.

Вона одягла блузку, шорти, кардиган і високі ботфорти, і все це в чорному кольорі. Лобода кокетливо звела руки, при цьому артистка не дивиться в кадр.

"Вчора були перельоти з міста в місто , концерти та вечері при свічках...🙈

Сьогодні нас чекає ми відкриваємо концерт

Ти в залі? Чи де ти ??????), - підписала знімок вона.

Шанувальники співачки миттєво взялися коментувати побачене, відзначивши, що вона виглядає дуже красиво.

Менше ніж за годину знімок набрав близько 40 тисяч відміток "мені подобається".

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