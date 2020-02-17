Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

В этот раз, Брежнева заинтриговала поклонников новым роликом, показав необычное хобби. В Инстаграме звезды в видео можно заметить, как певица исполняет эмоциональный и нежный тане.

Основной акцент во время танца был поставлен на врожденной внимательности и координаци. Пикантности исполнению придает обычный наряд артистки – звезда выступила в простом белом платье свободного кроя.

«Танец - это больше чем движения. Это история и эмоции, передаваемые телом, без слов в самое сердце. Танцы для меня - ещё один язык любви. Я никогда не училась танцевать, но в концерте хотелось выразить эмоцию именно так. А как танцуют профессионалы - смотрите: Второй выпуск шоу Dance Революция 💣 новые участники , новые стили. Кто вам больше всего запомнился после первого эпизода?», – написала сама вера под новым постом.

«Столько всего происходит в последнее время... Так оно стремительно бежит.. И ещё больше заставляет задуматься над его ценностью. Над ценностью человеческой жизни. Над посланиями сверху, которые мы не можем расшифровать, но интуитивно каждый делает свои выводы.

Как важно не просто проживать жизнь, а жить полноценно каждую минуту. Качественно и осознанно. Чувствовать любовь внутри себя и снаружи.

Щедро делиться ею с теми, кто принимает. Дорожить близкими Заботиться о своей семье. Не тратить время на то, что не приносит удовольствия. Трудиться, достигать мастерства, вдохновляться и вдохновлять. Поддерживать... потому что это самое ценное, что даже на расстоянии мы можем дать друг другу.

Спасибо за то, что вы, осознанно или нет поддерживаете меня. ♥️Спасибо , что вы со мной. 🤗», – также ранее обратилась Вера к фанатам.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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