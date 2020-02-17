18-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко продолжает интриговать поклонников после анонса своего сингла

Новое откровенное фото она выложила на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Отметим, снимок продолжает серию, публикацией которой Евдокименко анонсировала выход новой песни.

Тогда внучка Ротару опубликовала фото, на котором позировала в смелом наряде. София обнажилась до пояса, надев на голое тело топ из тонких металлических цепочек. Образ дополнил черный пиджак, практически не скрывающий грудь.

На новом снимке она обошлась без пиджака. Однако видно, что под топом из цепей есть бюстгальтер.

"Прилив холодной страсти...", - написала она.

Фолловеры после нового рассыпались в комплиментах Софии Евдокименко.

«Красивая и талантливая! Похоже на бабушку, Софию Михайловну», «Необычно», «Чудо ты наше,😍не могу насмотреться», «Соня, ты красотка.🙏❤❤😊😊», «Мне очень нравится эта серия фотографий», «Вы такая красивая девушка! Просто богиня красоты!», - пишут пользователи сети.

Как известно, внучка легендарной артистки занимается музыкой и уже выпустила несколько треков.

Прежде, чем поступить в школу дизайна в Нью-Йорке, она окончила два класса старшей школы в Лондоне.

В США в свободное от учебы и съемок время девушка любит уделять прогулкам. Среди мест, куда она чаще всего отправляется, – Вашингтон парк, район Сохо, выставки в музеях, рестораны The Mercer Kitchen, Balthazar. Friday, Cipriani Downtown, Carbone.

Напомним, дебютную песню внучка Софии Ротару выпустила в 2018 году. Англоязычный трек вышел под названием Unbreakable. Реакция тода была неоднозначной. Многие сравнивали девушку с легендарной бабушкой, и отмечали, что до такого голоса юной певице далеко.

Также на дебют внучки отреагировала и сама Ротару – она в Instagram поделилась синглом Сони, и поздравила ее с премьерой.

"Дорогая моя София! С премьерой! Будь счастлива!", - написала знаменитость.

Напомним, длинноногая внучка Ротару сразила украинцев откровенным мини.

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару раскинула руки в соблазнительной позе на диване.

Также Politeka сообщала, что Соня Евдокименко похвасталась роскошным телом.