Украинские красотки покорили сердца мужчин, но их сердца принадлежат другим. Какие же звезды вышли замуж и их браки можно назвать удачными, читайте далее

Первой можно по праву назвать роскошную блондинку, экс-участницу группы "ВИА Гра" Веру Брежневу, пишет Politeka.net. За плечами красотки были неудачные отношения, но в итоге уже несколько лет она счастлива в отношениях со своим продюсером Константином Меладзе.

Певица Ольга Полякова вышла замуж за успешного бизнесмена, Вадима, который стал ее продюсером. Звезда родила от любимого двоих дочерей, Машу и Алису.

Известная украинская певица Маша Ефросинина вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. Пара расставалась на какое-то время, но потом все же возобновила отношения. У супругов родились двое детей, Нана и Александр.

Исполнительница Настя Каменских и рэпер Потап лишь в прошлом году рассекретили свои отношения и поженились. В Инстаграм обих сразу же стали появляться яркие совместные снимки. Пара вместе занимается спортом, путешествует и стала тренером в шоу "Голос країни-10".

Удачным брак можно назвать и телеведущих Кати Осадчей с Юрием Горбуновым. На совместных снимках звезды выглядят самыми счастливыми на свете. Кроме того, в своих аккаунтах телеведущие признаются друг другу в любви. Известно, что в 2017 году у супругов родился сын, Иван.

Телеведущая Регина Тодоренко, родом из Одессы. Звезда объявила о помолвке с артистом, Владом Топаловым, летом 2018 года, в этот же год пара официально оформила отношения. Через некоторое время у молодожен родился сын, Михаил.

Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло" вышла замуж в 2015 году за певца Владимира Дантеса. Пара не скрывает, что у них возникали сильные конфликты, а Надя даже думала о расставании, но не смотря на это пара остается одной из идеальных.

Певица Камалия уже 16 лет в браке с бизнесменом Мохаммадом Захуром. Звезда долгое время не могла забеременеть. В 2013 году чудо свершилось и звезда родила дочерей-близнецов — Мирабеллу и Арабеллу Захур.

В интервью Камалия призналась, что у нее с мужем сохранилась в отношениях тяга и страсть.

Напомним, что Потап показал Каменских, засветив долгожданный "беременный" живот.

Politeka сообщала, что Каменских опозорилась, засветив подростковые танцы на видео.

Также Politeka писала, что Настя Каменских в белом бикини показала пятую точку в откровенном виде.