Личные жизни звезд не так безоблачны, как может показаться

Украинские знаменитости стараются создать идеальные семьи, но иногда что-то не складывается, пишет Рoliteka.net. Читайте далее о звездах, которые развелись.

Рыжая красотка из "НеАнгелов" Слава Каминская рассталась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром, в прошлом году. Бывший рассказал, что причиной развода стала ревность певицы и ее желание делать себе пластические операции. Расставание не смогли остановить двое общих детей.

Шоумен Владимир Остапчук рассказал о расставании с женой недавно, а после откровения его жены, Елены Войченко, телеведущий подвергся нападкам со стороны хейтеров. Так, супруга рассказала, что экс-супруг думал в браке только о своих желаниях и даже изменял ей. В ответ шоумен сказал, что в женщине говорит обида.

В 2013 году известная хореограф Алена Шоптенко вышла замуж за не менее известного Дмитрия Дикусара. К сожалению, пара рассталась в 2016 году. Дикусар, говоря о причинах развода, отметил, что оба были очень разные, поэтому отношения не сложились.

Певица Ирина Билык также выходила замуж за Дмитрия Дикусара, их брак продлился три года. Всего у Ирины Билык было пять браков, в том числе на продюсере Юрие Никитине и танцоре Дмитрие Коляденко. Сейчас певица замужем за продюсером Асланом Ахмадовым. У пары есть сын от суррогатной матери.

Украинская певица Ани Лорак развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, от которого несколько лет назад родила дочку. Из причин назвали то, что пара два года не жила вместе. В тексте судебного решения говорилось, что у между Ани и Муратом нет доверия, уважения и потеряно чувство любви.

За плечами бывшей солистки "ВИА Гры" Веры Брежневой имеются два неудачных брака, первый был не зарегистрирован. В 2006 году артистка вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана и даже сменила фамилию и родила дочь. Пара рассталась в 2012 году. Причиной расставания называют финансовые проблемы.

Певица родом из Украины, Елка, также рассталась с мужем Сергеем Астаховым. Звезда из-за депрессии набрала несколько килограммов, которые уже удачно сбросила. Причиной разрыва назвают то, что Астахов постепенно превратился в альфонса.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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