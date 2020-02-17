Оля Полякова показала пугающие кадры драки со своим участием

Украинская суперблондинка известна своей любовью к эпатажным образам и гламурным нарядам. Однако, как сообщает Politeka, на этот раз она опубликовала в своем Инстаграм по-настоящему пугающие кадры.

Так, в Сторис певицы появились короткие видео, на которых можно увидеть, как Полякову буквально избивают. Судя по кадрам, они были сделаны во время тренировки певицы, на которой она разучивала сцену драки с мужчиной. На кадрах противник Оли сначала понарошку «бьет» ее по лицу со всего размаха, а затем швыряет на маты.

В какой-то момент постановочного боя певица оказывается на полу лицом вниз и пытается уползти, однако ее соперник со словами: «Стоять!» хватает ее за одежду и поднимает на ноги.

Сцена выглядит по-настоящему динамичной и впечатляющей, а в конце Полякова довольно убедительно визжит, когда ее в очередной раз бросают на маты.

Пока остается неизвестным, где будет использоваться эта сцена.

Напомним, ранее Полякова сцепилась уже на словах с нардепом от "Слуги народа" Максимом Бужанским из-за языка. Перепалка произошла в эфире ток-шоу "Право на владу".

Бужанский традиционно отстаивал право свободно общаться на русском языке и закрепить это в Конституции Украины, в частности, он высказал мнение, что власти правильно было бы отменить норму, которая требует закрытия всех школ в Украине, где обучение проходит на русском языке.

На это Полякова нашла ответ.

"Потому что в Украине должен быть национальный язык, а вы себе говорите хоть на китайском! В Украине должна быть своя национальная речь! Этот вопрос самоидентификации! Вы кто вообще: украинец или русский? Ну, кто вы, скажите ?! Кто?!" - не выдержала Полякова.

Во время ток-шоу певица также заявила, что разжигая ненависть на почве языка и сталкивая людей лбами, политики на самом деле таким образом отвлекают внимание украинцев от гораздо более важных проблем.

Напомним, Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, Полякова в коротком наряде засветила лишнее: «можно смотреть вечно».

Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо.