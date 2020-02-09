14-летняя Маша, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, не отстает от матери и радует поклонников снимками в соцсети

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, которым несколько напугала фолловеров. Маша предстала с маской на лице в виде тигра. На новогодних каникулах школьница отправилась вместе с мамой на гастроли по Северной и Южной Америке. И теперь решила поделиться с фанатами секретами красоты. По словам девочки, именно эта маска позволила ей обезопасить кожу лица от пересыхания и воздействия соленой воды.

Некоторые комментирующие отметили, что "увлажнение лица" в холодной Украине в настоящее время сейчас не актуально. Другие же пришли в полный восторг от кадра Маши.

"Маша, какая Америка, у нас в Жмеринке увлажненное лицо от мороза треснуло бы"

"Жах!"

"Тебя не узнать. Багатой будешь.❤️"

"😍Шикарна леді! Сильна, горда, чарівна і мудра!😘 просто чарівна💜💜💜"

"Класс! Не видела ещё таких!👍"

"ля, тигриця🐯😂👍"

Ранее мы сообщали, повзрослевшая дочь Поляковой обескуражила публику, показав себя в откровенном фото. Такого от школьницы не ждал никто. Девушка предстала в бикини черного цвета, посветив сочными прелестями.

"Воображуля, как мама", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, Полякова в Мексике устроила жаркую фотосессию вместе с дочерью на пляже. Красотки так похожи, словно сестры. Маша подросла, что уже догнала маму. Совсем скоро девочка сможет затмить своей красотой певицу.

Они позировали, стоя на коленях у кромки океана, застыв в момент поцелуя. От этого кадра бросает в жар.

"Кто-то умеет прогибать спину, а кому-то ещё предстоит научится))"; "Маша ты красавица,вся в маму даже лучше"; "Где мама а где дочка???";

"Очень красивая 😍 такое ощущение что твоя мама это твоя сестра 😍"; "Такие сладкие😻💛💛", - писали в комментариях.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.