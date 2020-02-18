Семья жены британского принца Гарри, Меган Маркл, все никак не может успокоиться

После того, как герцоги Сассекские заявили о сложении с себя полномочий, родственники Меган Маркл активизировались с новой силой.

Так, сводная сестра герцогини уверена, что Меган завидует успеху и положению жены принца Уильяма, Кейт Миддлтон.

По мнению сводной сестры, Маркл специально объявила о переезде в Канаду и самоустранении от исполнения королевских обязанностей за день до 38-го дня рождения герцогини Кембриджской, пишет Joinfo.ua.

Таким образом герцогиня Сассекская показала свое неуважение к королевскому протоколу.

Саманта предполагает, что ее сестра ревновала к "прекрасной Кейт".

Кроме того, родственница Меган уверена - та завидует и идеальному имиджу Кэтрин, которая смогла влюбить в себя миллионы людей по всему миру и стать образцом верной жены и отличной матери.

Саманта также не обошла тему попыток Меган Маркл заключить договор с кинокомпанией Walt Disney Company. По мнению Саманты, делать это до сложения с себя полномочий - опрометчиво. Ей кажется, что такие действия бывшей актрисы неуместны и преждевременны.

Напомним, писательница Жермен Грир еще в прошлом году сказала пророческие слова о герцогах Сассекских.

Писательница напорочила, что пара может полностью стать безвестной. В частности, она сказала: "Я надеюсь, что она сбежит, но, возможно, она возьмет Гарри с собой".

Ранее мы писали, что бывшая девушка принца Гарри покончила с собой.

Телеведущую и актрису Кэролайн Флэк нашли мертвой в ее лондонской квартире.

Отметим, что трагедия случилась всего через день после того, как ее возлюбленный Льюис Бертон публично связался с ней, несмотря на запрет суда.

Интересно, что в 2009 году у Кэролайн был роман с принцем Гарри. Их познакомили общие друзья. Однако принцу и телезвезде пришлось расстаться после того, как об их отношениях узнала пресса.

Напомним также, что Меган и Гарри после отказа от полномочий избавились от стресса. Кроме того, принц Гарри уходом из семьи доказал, на что способен ради жены, поэтому их чувства усилились.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.