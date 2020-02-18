37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика Артура Пирожкова, похвасталась полученной наградой в соцсети
Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм кадрами с церемонии награждения журнала MODA topical в номинации "Лучшая пара года". Очевидно, что последняя награда досталась Анжелике и ее мужу Александру Ревва (настоящее имя артиста).
Так, красотка предстала на церемонии во всем черном: на ней майка, которая выгодно подчеркнула прелестный бюст, брюки с высокой талией и пиджак. Украшение на шее, идеальная прическа и смоки-макияж дополнили эффектный образ блондинки. Ее супруг также предстал в абсолютно черном наряде, включая костюм, рубашку и галстук.
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На кадрах пара стоит, улыбаясь и прижавшись боком друг к другу, а Пирожков держит в руках стеклянную награду "Пара года 2020".
Поклонники рассыпались в комплиментах, отмечая, что даже "не сомневались" в победе Анжелики и Александра.
"Какая вы красивая пара😍😍😍"
"Ну наконец!!! Давно эта премия ваша должна быть🎉💞"
"А мы и не сомневались❤️"
"Конечно ,вы пара года !❤️ Я же говорю ,таким красивым вообще положен титул «лучшая пара во вселенной»♥️ "
"Полностью согласна с таким выбором! 😍👍👏👏👏 Вы с Александром действительно - не показушно, а по-настоящему!! Лучшая!!"
"Причёска у вас Анжелика просто великолепная!"
"Кто бы сомневался 👌"
Ранее мы сообщали, жена Пирожкова поделилась в сети жарким кадром, где предстала в полушаге от поцелуя с мужем. Их лица крупным планом, Анжелика прижалась щекой к щеке Александра. Фото вышло на удивление одновременно будоражащим и очень нежным.
Также мы писали, как Анжелика покорила Инстаграм, выставив фото, на котором она предстала в необычной позе. Так, красотка посетила спортзал и решила запечатлеть момент, когда она висела на турнике головой вниз.
Напомним, что роскошная жена Артура Пирожкова обтянула прелести в "тесный" наряд: "Самая заветная мечта".
А еще Politeka писала, что жена Артура Пирожкова в "тесном" наряде взбудоражила позой: "Повезло мужу".