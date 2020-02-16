37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика Артура Пирожкова, облачилась в топ и лосины, отправившись в спортзал, заставив при этом попотеть поклонников

Как передает Politeka.net, девушка поделилась жарким снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Анжелика предстала в "тесном" наряде, повиснув вниз головой на тренажере спиной к объективу. Красотка посветила упругой "пятой точкой", никого не оставив равнодушным.

"Добрый Воскресельник !!! 🙃🦇 😜", - подписала фото Ревва.

Поклонники засыпали девушку комплиментами.

"Анжелика, Вы действительно мотивируете заняться собой! 👏👏👏"

"Анжелика,сейчас снова посмотрела новый клип Летим со мной и подумала,как классно было бы Вас тоже видеть на концертах Артура Пирожкова.Вы достойны внимания,и хочется с Вами познакомиться воочио поближе🌹🌹🌹"

"Какая ты молодец 👏🏻💪🏻"

"Анжелика ,вы огромная молодец ! Стараетесь ,чтоб выглядеть всегда на 200% из 💯. И действительно,похожи на куколку ❤️"

"Ого силище! В такой дюймовочке 😍"

"Поза летучего мыша"

"Красотка повезло с вами мужу вашему 🥰😘"

Ранее мы сообщали, Анжелика всколыхнула сеть, выставив напоказ "взрослые" развлечения с мужем Александром Реввой (настоящее имя артиста). Так, в кадре они с супругом слились в пламенном поцелуе. Очевидно, девушка не стесняется показывать на публике свои пылкие чувства к мужу, которые не угасли за почти 13 лет брака.

Она предстала в полупрозрачном сером платье, а Артур Пирожков в черной рубашке и такого же цвета кожаных штанах.

Поклонники пришли в восторг от парочки, не удержавшись от эмоций в комментариях: "Шикарная пара! 😍Счастья, любви и Божьих благословений Вашей прекрасной семье!🙏🏻💕"; "Очень интеллигентный, культурный поцелуй получился😂😂😂😂!!! Супер паРА!!👍🏻 "; "Хочется сказать - завидую,но нет, пойду с мужем поцелуюсь💟Счастья Вам с Александром🌹🌹🌹"

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