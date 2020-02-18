Появились детали громкого судебного разбирательства, в котором фигурирует Алла Пугачева

Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ пишут в своих Telegram-каналах.

По информации журналистов, пенсионный фонд России смог отсудить деньги у примадонны Аллы Пугачевой.

Фигурантом судебного разбирательства является рыбная база ЗАО "Карай-Эко", частью которой владеет известная примадонна.

"40% этого приземлённого стартапа принадлежит Алле Пугачёвой. База в биосферном заповеднике с вертолётной площадкой, баней на берегу, своим причалом и круглосуточной охраной. До Каспия — всего 20 км, уровень вы понимаете", - говорится в сообщении.

Несмотря на роскошную жизнь Аллы Пугачевой, рыбная база в Астраханской области столкнулась с финансовыми проблемами.

Как оказалось, предприятие задолжало выплаты в пенсионный фонд Российской Федерации.

"Но, видимо, даже у таких ребят есть проблемы с отчислениями в ПФР. Вот и пришлось подавать на бизнес Примадонны сразу 2 иска — Арбитражный суд их удовлетворил, нужно будет заплатить 9к рублей", - резюмировал Telegram-канал Mash.

Ранее мы рассказывали о том, что Алла Пугачева по рекомендациям врачей не может воспользоваться услугами пластических хирургов.

Примадонна Алла Пугачева не скрывает, что несколько раз делала пластические операции. Но сейчас врачи категорически запретили певице прибегать к хирургическим вмешательствам из-за проблем с сердцем.

Алла Пугачева также приоткрыла тайну и рассказала, что решилась на подтяжки лица ради сохранения молодости.

«Пластику, конечно, делала. Но из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз. Я делала маленькие подтяжки и легкие операции. У меня кожа хорошая и хорошие друзья — пластические хирурги. Они могут убрать кисту под местным наркозом», — откровенно призналась звезда

Напомним, Пугачева променяла Галкина на другого в День всех влюбленных.

Как сообщала Politeka, Галкин похвастался новыми талантами детей, кадры облетели сеть: «А где Пугачева?».

Также Politeka писала, что помолодевшая Пугачева легла под нож хирургов, всплыл опасный диагноз.