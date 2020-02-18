Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников
Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.
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Отметим, после завершения отдыха с детками артистка отправилась домой и практически сразу принялась за работу. Множество концертов и различных мероприятий тем не менее не помешали звезде уделять внимание деткам. В эти выходные артистка отправлась с ними на каток, а также показала, почему Лаура очень похожа на нее.
А сегодня звезда показала, как прогулялась в стильном наряде, состоящем из платья в клетку, кожаных лосин и стильного пальто. На улице Слава выглядела достаточно ярко и солнечно, а дополнили наряд звезды солнцезащитные очки и массивные ботинки на шнуровке.
«Люблю фотографии, где мой рост больше 1.73🤣 Сразу чувствую , как дотягиваюсь до скворечника , чтобы покормить скворцов 🤣Спокойной ночи😘», – написала Слава под новым постом.
А вот что ответили комментаторы:
«Ну и скворчиха🦆😍», «Ой, Слава!!! У Вас такой тонкий юмор))), я чуть не треснула от смеха))))», «У меня рост 1.77 и я до скворечника не дотягиваюсь ! 🤣🤣🤣», «Спасибо, я 180, и скажу так: когда можешь дотянуться до скворечника - все равно этого уже мало 😂», «Обожаю людей с чувством юмора», «Ваши скворцы не кормлены?!- тогда мы идем к вам!😂😂😂».
Ранее Каминская рассказывала, что очень любит заниматься на природе и качать бедра. А сегодня в разделе Стори она показала не только топ лучших упражнений, но и интересный спортивный костюм из блестящей синей ткани.
Как известно, певица является любительницей показать свое стройное тело в ярких и провокационных купальниках, а также в спортивных костюмах. Сама Слава уже не раз рассказывала, что ей помогает поддерживать фигуру в довольно подтянутой форме.
Стройные ноги, плоский животик и подкаченные ягодицы дались Каминской не просто так, а за упорный труд в зале. Хотя в последнее время в тех же Стори она рассказывает о том, что недовольна своим видом. По словам певицы, она думает, что снова поправилась. Именно поэтому звезда вновь вернулась к модному тренду - интервальному голоданию.
Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом
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