Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

Недавно Вере исполнилось 38 лет. Артистка только недавно запустила в продажу собственный косметический бренд, провела счастливый отпуск с семьей и успела поразить счастливым фото с мужем, которым пророчат якобы скорый развод из-за любовницы.

В честь своего праздника певица трогательно обратилась к поклонникам и показала, как провела свой праздничный отдых уже вместе с коллегами, через несколько дней после праздника.

«Так интересна и быстротечна жизнь и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке) что мы и сделали) после моего дня рождения, когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его ещё раз в узком кругу коллектива) классно, что у меня есть человек, которому я могу доверить, и она помогла мне организовать нашу маленькую пати 😘, но в итоге я ее «подсидела» и.... DJ VERA оторвалась на полную 🤪 здесь лишь фрагменты) все остальное осталось в нашей памяти 😂 особенно the Prodigy и Bomfunk Mc’s 💣 к чему я это все! Успевайте кайфовать!) #КРАСИВО», – подписала целую сери роликов Вера.

До этого Брежнева заинтриговала поклонников новым роликом, показав необычное хобби. В Инстаграме звезды в видео можно заметить, как певица исполняет эмоциональный и нежный тане.

Основной акцент во время танца был поставлен на врожденной внимательности и координаци. Пикантности исполнению придает обычный наряд артистки – звезда выступила в простом белом платье свободного кроя.

«Танец - это больше чем движения. Это история и эмоции, передаваемые телом, без слов в самое сердце. Танцы для меня - ещё один язык любви. Я никогда не училась танцевать, но в концерте хотелось выразить эмоцию именно так. А как танцуют профессионалы - смотрите: Второй выпуск шоу Dance Революция 💣 новые участники , новые стили. Кто вам больше всего запомнился после первого эпизода?», – написала сама вера под новым постом.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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