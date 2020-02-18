Звезда "Квартала 95", певица Марта Адамчук похвасталась в камеру своей естественной красотой
Красотка позировала без грамма косметики, или, по крайней мере так складывается впечатление, пишет Politeka.net.
Марта будто позировала обнаженной, прикрывшись большим букетом розовых тюльпанов.
Адамчук улыбнулась и посмотрела в окно. Девушка выглядит свежо и непринужденно.
"Весна этой зимой прекрасна☺️🌷", - подписала откровенный снимок звезда "Квартала 95".
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За два час пост собрал более 700 лайков и немного комментариев.
"Вау😍", "Цветок в цветках", "Весна-весна, а голос Марты. Развеет тучи на ура. Она поёт, в душе теплее. Её все песни для добра!!!", "Очень красивая", "Она, то есть весна, очень похожа на вас.🐤", - написали пользователи сети.
Стоит отметить, что сейчас на страницу артистки уже подписались 44,7 тысяч человек. Звезда регулярно балует своих фолловеров фотографиями в новых образах и умеет удивить.
Так, недавно Марта позировала, положив руку на голову, взъерошив волнистые локоны.
Ее наряд, похожий на пиджак, был расстегнут и под ним проглядывалось голое тело. Талию подчеркнул черный поясок.
"Сама себе зарядка)", - написала Адамчук.
За 13 часов публикация звезды собрала почти 600 лайков.
Ранее мы писали, что Марта Адамчук позировала, стоя спиной к фотографу. Через всю оголенную спину шли две черные лямки, которые тянулись к переду платья. На плече Адамчук - нечто похожее на кончик большого черного банта.
Низ платья обтянул упругие формы певицы, а также подчеркнул тонкую талию.
Марта приподняла голову и убрала волосы за ушко, приоткрыв красивую серьгу с крупным камнем.
Напомним также, что Марта Адамчук позировала в локации журнала Vogue в Киеве.
Девушка была в черном обтягивающем платье с открытой спиной.
Наряд выделил все достоинства фигуры звезды. В частности, платье подчеркнуло упругие ягодицы Марты.
Адамчук широко улыбалась. На ней была красная помада, это единственное, что выделялось в макияже.
Ее роскошный образ завершили массивные блестящие серьги, которые касались ее плеч.
Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом
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