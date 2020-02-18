Звезда "Квартала 95", певица Марта Адамчук похвасталась в камеру своей естественной красотой

Красотка позировала без грамма косметики, или, по крайней мере так складывается впечатление, пишет Politeka.net.

Марта будто позировала обнаженной, прикрывшись большим букетом розовых тюльпанов.

Адамчук улыбнулась и посмотрела в окно. Девушка выглядит свежо и непринужденно.

"Весна этой зимой прекрасна☺️🌷", - подписала откровенный снимок звезда "Квартала 95".

За два час пост собрал более 700 лайков и немного комментариев.

"Вау😍", "Цветок в цветках", "Весна-весна, а голос Марты. Развеет тучи на ура. Она поёт, в душе теплее. Её все песни для добра!!!", "Очень красивая", "Она, то есть весна, очень похожа на вас.🐤", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что сейчас на страницу артистки уже подписались 44,7 тысяч человек. Звезда регулярно балует своих фолловеров фотографиями в новых образах и умеет удивить.

Так, недавно Марта позировала, положив руку на голову, взъерошив волнистые локоны.

Ее наряд, похожий на пиджак, был расстегнут и под ним проглядывалось голое тело. Талию подчеркнул черный поясок.

"Сама себе зарядка)", - написала Адамчук.

За 13 часов публикация звезды собрала почти 600 лайков.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук позировала, стоя спиной к фотографу. Через всю оголенную спину шли две черные лямки, которые тянулись к переду платья. На плече Адамчук - нечто похожее на кончик большого черного банта.

Низ платья обтянул упругие формы певицы, а также подчеркнул тонкую талию.

Марта приподняла голову и убрала волосы за ушко, приоткрыв красивую серьгу с крупным камнем.

Напомним также, что Марта Адамчук позировала в локации журнала Vogue в Киеве.

Девушка была в черном обтягивающем платье с открытой спиной.

Наряд выделил все достоинства фигуры звезды. В частности, платье подчеркнуло упругие ягодицы Марты.

Адамчук широко улыбалась. На ней была красная помада, это единственное, что выделялось в макияже.

Ее роскошный образ завершили массивные блестящие серьги, которые касались ее плеч.

Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом

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