Британская королевская семья снова оказалась в центре внимания из-за развода одного из ее членов

Племянник королевы Объединенного королевства Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс разводится с женой после 26 лет брака

Об этом сообщает « Hello! » со ссылкой на официального представителя пары.

58-летний член королевской семьи Дэвид Армстронг-Джонс разводится со своей женой Сереной после 26 лет брака, у пары, как известно, двое детей: старший сын - 21-летний Чарльз и 18-летняя дочь Маргарет, которая была одной из подружек невесты на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Причина развода неизвестна, однако супруги, которые находятся на одной из стадий бракоразводного процесса сделали официальное заявление для СМИ:

«Граф и графиня Сноудон пришли к дружескому соглашению, что их брак подошел к концу и что они должны развестись. Они просят, чтобы пресса уважала их личную жизнь и жизнь их семьи», – идет речь в сообщении официального представителя пары, которое цитируется в материале издания.

Отметим, что за последнее время это уже не первая весть о разводе в королевской семье. Так старший внук Елизаветы II разводится со своей женой - Питер Филлипс разводится с женой Отэм. Инициатором развода после 12 лет брака стала супруга члена королевской семьи. Отмечается, что женщина планирует уехать в Канаду, откуда она родом. С ней за океан отправятся двое дочерей пары 9-летняя Саванна и 7-летняя Айла. Девочки, кстати, имеют двойное гражданство.

42-летний Питер Филлипс – сын принцессы Анны, единственной дочки Елизаветы II. Он не имеет королевских титулов и не выполняет королевских обязательств. Родители Питера отказались от титулов для детей, чтобы дать им возможность жить нормальной жизнью. Пара посещала только семейные мероприятия. Как известно, Питер и Отэм поженились в 2008 году, хотя встречались с 2003 года. В начале отношений Отэм даже не знала, что Питер – внук королевы.

В окружении пары считают, что на решение Отэм повлиял поступок Меган Маркл и принца Гарри, которые отказались от королевских обязанностей и уехали жить в Канаду.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не удалось утаить скандал.

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