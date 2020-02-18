Племянник королевы Объединенного королевства Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс разводится с женой после 26 лет брака
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58-летний член королевской семьи Дэвид Армстронг-Джонс разводится со своей женой Сереной после 26 лет брака, у пары, как известно, двое детей: старший сын - 21-летний Чарльз и 18-летняя дочь Маргарет, которая была одной из подружек невесты на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.
Причина развода неизвестна, однако супруги, которые находятся на одной из стадий бракоразводного процесса сделали официальное заявление для СМИ:
«Граф и графиня Сноудон пришли к дружескому соглашению, что их брак подошел к концу и что они должны развестись. Они просят, чтобы пресса уважала их личную жизнь и жизнь их семьи», – идет речь в сообщении официального представителя пары, которое цитируется в материале издания.
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Отметим, что за последнее время это уже не первая весть о разводе в королевской семье. Так старший внук Елизаветы II разводится со своей женой - Питер Филлипс разводится с женой Отэм. Инициатором развода после 12 лет брака стала супруга члена королевской семьи. Отмечается, что женщина планирует уехать в Канаду, откуда она родом. С ней за океан отправятся двое дочерей пары 9-летняя Саванна и 7-летняя Айла. Девочки, кстати, имеют двойное гражданство.
42-летний Питер Филлипс – сын принцессы Анны, единственной дочки Елизаветы II. Он не имеет королевских титулов и не выполняет королевских обязательств. Родители Питера отказались от титулов для детей, чтобы дать им возможность жить нормальной жизнью. Пара посещала только семейные мероприятия. Как известно, Питер и Отэм поженились в 2008 году, хотя встречались с 2003 года. В начале отношений Отэм даже не знала, что Питер – внук королевы.
В окружении пары считают, что на решение Отэм повлиял поступок Меган Маркл и принца Гарри, которые отказались от королевских обязанностей и уехали жить в Канаду.
Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не удалось утаить скандал.
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