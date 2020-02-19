26-летняя Алла Добкина, дочь известного украинского политика Михаила Добкина, обескуражила мыслями о счастье и намерением сделать счастливым кого-то из своих поклонников

Как передает Politekа.net, Алла сделала селфи в машине и поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм. На ней черная кофта из искусственного меха. Примечательно, что девушка предстала в слегка растрепанном виде и минимум косметики на лице. Голубоглазая красотка пристально смотрит в объектив, подняв руку вверх и дотронувшись к волосам.

В подписи к фото дочь Добкина выказала желание осуществить одну мечту своих фолловеров (а их, к слову, у нее более 62 000).

"У меня к вам серьезный вопрос..🖤 вы счастливы сейчас? Я хочу понять, сколько у меня здесь счастливых людей 💋 И второй вопрос..о чем вы мечтаете? Я хочу почитать и осуществить 1 вашу мечту 😊 конечно машины, квартиры не обещаю..ведь счастье не в этом. Счастье в эмоциях 🙏🏼 Жду ваши мысли и ответы... Ваша А💋🖤", - написала Алла.

Поклонники кинулись комментировать, отвечая на вопрос, счастливы ли они, не забывая при этом описывать свои мечты.

"Хочу чтобы детки не болели и наша страна хотя бы помогала в элементарных лекарствах, чтобы облегчить им жизнь"

"Гелик и я буду самая счастливая 😂❤️"

"Счастлива! Хочу семью и стать мамой ♥️ И как нибудь с Вами пообщаться в живую за вкусным обедом 😉"

"Очень хочу вернуться жить в родной Харьков😍"

"Очень счастлива!!! Хотела бы полетать на воздушном шаре в каком-нибудь красивущем месте🤞😁🌹"

"Нет, не счастлива. Общее затмевает частное. Слишком много бедности, нужды, безисходности, вранья вокруг, жаль нищих стариков, неустроенную молодежь, жаль просто нас всех - украинцев. На сегодня мечтаю найти хорошую работу не с нищенской зарплатой."

"Не оч( немножко потеряла себя - работа, будни, треши, все стало не в кайф

Махнула бы на две недели в Португалию - сёрфинг, новые люди, ты новый, полная перезагрузка. "

Ранее мы сообщали, Алла удивила дикими танцами в обтягивающем платье с экстремальным вырезом на груди. Красотка поделилась кадрами в Инстаграм. В частности, она виляла бедрами и подпевала под старый хит группы "ВИА Гра".

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