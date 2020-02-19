Жена российского артиста Александра Реввы - резидента «Comedy Club» и сольного исполнителя Артура Пирожкова - появилась на вручении премии "Пара года" с супругом

Пара выглядела стильно, а 37-летняя Анжелика Ревва удивила публику глубоким декольте своего наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российского артиста:

«Кто-то недавно получил Премию за «Паразиты», а кто-то вчера получил Премию за «ПараГода»», - подписал Александр Ревва фото с супругой.

Пара предстала перед публикой на церемонии во всем черном: на даме была майка, которая подчеркнула объемный бюст супруги артиста, а также брюки с высокой талией и пиджак. Эффектный образ дополнили броский макияж и стильная укладка. Сам Александр Ревва был в темных костюме, рубашке и галстуке.

Публика в сети очарована такой видной парой и пишет в адрес знаменитостей немало комплиментов, в частности о том, что не смотря на возраст и рождение детей - Анжелика выглядит очень "молодо". Также фолловеры Артура Пирожкова отметили, что высокий артист и его миниатюрная супруга - смотрятся вместе "просто потрясающе" и что Анжелика в черном - "ну просто вылитая пантера, красавица со взглядом хищницы".

Ранее супруга Реввы поделилась в своем аккаунте в соцсети подбным фото. На кадрах пара стоит, улыбаясь и прижавшись боком друг к другу, а Пирожков держит в руках стеклянную награду "Пара года 2020".

Поклонники рассыпались в комплиментах, отмечая, что даже "не сомневались" в победе Анжелики и Александра.

"Какая вы красивая пара😍😍😍"

"Ну наконец!!! Давно эта премия ваша должна быть🎉💞"

"А мы и не сомневались❤️"

"Конечно ,вы пара года !❤️ Я же говорю ,таким красивым вообще положен титул «лучшая пара во вселенной»♥️ "

"Полностью согласна с таким выбором! 😍👍👏👏👏 Вы с Александром действительно - не показушно, а по-настоящему!! Лучшая!!"

"Причёска у вас Анжелика просто великолепная!"

"Кто бы сомневался 👌"

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