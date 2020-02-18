Украинская девушка Дана Балана засветилась в стенах Верховной Рады

Как выяснилось, тренер проекта «Голос країни», которому многие приписывали романтические отношения с Тиной Кароль, действительно встречается с украинкой. Однако речь идет не о всеми любимой певице, а о харьковской студентке по имени Анастасия. О девушке рассказало издание Viva со ссылкой на собственные источники.

О юной красотке известно, что ей 20 лет, и она учится в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина. Источник рассказал, что Анастасия ездила с Баланом на отдых в Буковель и Бухарест. Кроме того, в соцсетях девушка публиковала кадры, на которых многие узнали квартиру молдавского певца.

Журналистам удалось выяснить, что фотографии принадлежат студентке факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Анастасии Соломахе. Она активно ведет свои страницы в соцсетях и постит на них множество фотографий.

Особенно интересным на их фоне выглядит снимок Насти, сделанный в Верховной Раде.

Примечательно, что девушка также общается со своими подписчиками в соцсетях. Недавно она получила от одного из них вопрос: «Ты была на съемках Голоса. Что на самом деле происходит между Даном и Тиной?».

«Роман, написанный рукой гения», - загадочно ответила девушка.

По этим словам можно предположить, что она намекает на то, что все «чувства» Дана к Кароль были постановкой, придуманной продюсерами шоу.

Напомним, ранее Дан Балан поздравил поклонников с Днем Святого Валентина. На своей странице в Инстаграм артист опубликовал яркое фото в образе Купидона. На снимке Балан, одетый в черный костюм, выгнулся в позе, изображающей стрельбу из лука. Правда, стрела Купидона оказалась не настоящей, ее пришлось дорисовать в фотошопе.

«Счастливого дня Святого Валентина! Пусть будет любовь…», - написал артист, заинтриговав поклонников этим посланием.

Напомним, Дан Балан заинтриговал посланием после "разоблачения" его молодой любовницы.

Как сообщала Politeka, Кароль после фото любовницы Дана Балана показала себя в неглиже.

Также Politeka писала, что Кароль в пролете: Дан Балан закрутил роман со студенткой из Харькова, «не верится».