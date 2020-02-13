Интернет всколыхнуло известие о девушке молдавского певца, тренера шоу «Голос країни-10» Дана Балана

Вопреки распространенному мнению, ею оказалась не певица Тина Кароль. Накануне СМИ сообщили, что исполнитель закрутил роман с 20-летней студенткой из Харькова Анастасией Соломахой.

Девушка является студенткой факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Анастасия увлекается танцами, а в прошлом году стала «Мисс университета».

«Это просто… Это очень классно. Я до сих пор не могу в это поверить. Когда называют твой номер… Боже, ну это вообще… Я думаю, оно этого стоило. Я очень старалась. Я шла к своей цели, и наконец то я ее достигла. Это эмоции, которые невозможно передать, серьезно», - эмоционально радовалась победе девушка. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

Девушка активно ведет страницу в Instagram.

В соцсетях Анастасия открыто общается со своими подписчиками. На вопрос «Ты была на съемках Голоса. Что на самом деле происходит между Даном и Тиной?» она ответила: «Роман, написанный рукой гения». Таким образом она намекнула, что «любовный огонек» между тренерами шоу является не более чем задумкой продюссеров.

Также источник СМИ рассказал, что Анастасия была с Даном Баланом на отдыхе в Буковеле и Бухаресте.

Кроме того, на фото, опубликованных на ее странице видно, как девушка танцует в квартире Дана Балана. Об этом свидетельствует интерьер, в частности картины на снимках.

Напомним, что в начале февраля в сеть слили фото Балана с прекрасной блондинкой, "влюблены".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль прильнула к знаменитому украинцу, Балану пора ревновать: «Неплохая пара».

Также Politeka писала про десять секретов Тины Кароль, которые расскажут о ней много интересного: "Дану Балану на заметку".