Популярный исполнитель и судья проекта «Голос страны» Дан Балан поздравил поклонников с Днем Святого Валентина

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артист опубликовал яркое фото в образе Купидона. На снимке Балан, одетый в черный костюм, выгнулся в позе, изображающей стрельбу из лука. Правда, стрела Купидона оказалась не настоящей, ее пришлось дорисовать в фотошопе.

«Счастливого дня Святого Валентина! Пусть будет любовь…», - написал артист, заинтриговав поклонников этим посланием.

В комментариях к посту стали подшучивать над артистом и обсуждать его вымышленные отношения с украинской певицей Тиной Кароль.

«Тину поздравил?», «Любовь, а не сценарий. Это действительно важно. Нас уже всех запутали...», «Какова цель, в кого летит стрела?», «Дан як там Тіна», «Надо было фотку с Монатиком выложить», «Это твоя стрела Амура? И кому же она посвящается?», «А твое сердце уже пронзила стрела Амура?», - пишут фолловеры.

Напомним, что недавно в СМИ всплыло сразу две истории, связанные с Баланом. Одни СМИ приписывали артисту роман с танцовщицей из его балета. Яркая блондинка появилась на фотографиях со Дня рождения певца. Она крепко обнимала Балана. Поклонники решили, что они больше, чем друзья.

Через несколько дней появилась информация, что на самом деле артист уже год встречается с харьковской студенткой Анастасией. Пара якобы вместе отдыхала в Карпатах, Настя посещает съемки «Голоса страны». Журналисты нашли снимки, подтверждающие, что девушка была у Балана дома.

Кроме этого, не утихает история вокруг возможных отношений Балана с Тиной Кароль. Артисты не спешат опровергать слухи о романе.

Напомним, что Дан Балан закрутил роман со студенткой из Харькова, «не верится».

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