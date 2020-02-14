35-летняя украинская певица Тина Кароль несказанно порадовала многочисленных поклонников, сделав фото в жанре ню

Как передает Politeka.net, певица в День святого Валентина поделилась в своем микроблоге в Инстаграм пикантным снимком, на котором предстала в бюстгальтере бежевого цвета. Артистка приняла соблазнительную позу: она сидит на полу студии, согнув одну ногу в колене так, что становится загадкой, а есть ли на ней трусики? Кароль запрокинула голову назад, закрыла глаза и приоткрыла ротик, будто бы застыв в момент наслаждения. Распущенные волосы рассыпались на ее плечах и груди. Примечательно, что на этот раз Кароль решила отказаться от своей коронной красной помады: макияж артистки приближен к естественному и выполнен в розово-коричневых тонах.

Неимоверно пленительное фото способно расшевелить даже статую. Поклонники, которые привыкли видеть Тину в шикарных нарядах, радуются, что, наконец, дождались от нее "ню". За считанные часы снимок лайкнули более 36 000 человек.

"Отвал всего, если честно. Чувствую себя очень лесбиянкой"

"что ж, буду грязной грешницей, ничего поделать не смогу"

"Вот как нынче поздравляют с 14 февраля))"

"Что за се*с с утра пораньше?🔥 С праздником"

"Оууууу Тина 🔥🔥🔥🔥Можно мне ослепнуть?🙈"

"Какая красивааяяяя🤤😍"

"Огогого😍"

"Крутое фото - совершенно отсутствует чувство статичности. Создаётся ощущение, что Тина танцует, а не позирует. Круто🔥"

"собственно,мы дождались ню"

"Господи, как красиво♥️"

Ранее мы сообщали, с осени прошлого года в сети ходили слухи о возможном романе Кароль с ее коллегой по шоу "Голос країни", 41-летним молдавским певцом Даном Баланом. То и дело пользователи "смаковали" их взгляды, улыбки, нежные касания во время совместных выступлений... Сами артисты не опровергали, но и не подтверждали домыслы об их романтической связи, изредка подливая масла в огонь. Как, например, с недавней историей, когда Кароль будто бы приревновала Балана к одной из участниц кастинга. Она так и сказала во время эфира: "Ну да, я ревную, да...", посмотрев с улыбкой на Балана.

Однако, на днях стало известно имя действительной возлюбленной певца. К разочарованию тех, кто искренне надеялся на их возможный роман, избранницей Балана стала отнюдь не Кароль, а 20-летняя студентка из Харькова Анастасия Соломаха. В сети появились фото юной пассии артиста.

Девушка учится на факультете международных экономических отношений и туристического бизнеса Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, также увлекается танцами, а в прошлом году стала «Мисс университета».

Напомним, что в начале февраля в сеть слили фото Балана с прекрасной блондинкой, "влюблены".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль прильнула к знаменитому украинцу, Балану пора ревновать: «Неплохая пара».