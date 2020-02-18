Внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой решил порадовать поклонников атмосферными кадрами с отдыха с молодой женой-моделью

Так на фото Никита Пресняков и Алена Краснова предстали на берегу океана. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети Преснякова:

«Понял, что в последнее время когда я листаю фото в телефоне, чтоб залить че то в инсту, там в основном только наши совместные фотки, но по статистике именно они же тут собирают лайки не так ли?))...», - продолжительно подписал кадры с отдыха внук Пугачевой.

Как известно, избранницей сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и старшего из внуков Аллы Борисовны Никиты стала модель Алена Краснова. Так на личных кадрах, модель и Никита покрасовались в откровенных нарядах, особенно - Алена. Девушка была в светлом пляжном наряде с декольте, что называется "до пупка".

Блондинка-красавица очень нравится поклонникам Никиты в сети, поэтому ее откровенные фото, а также личные совместные кадры пары становятся одними из самых обсуждаемых в сети.

Ранее, на других новых опубликованных невесткой Аллы Борисовны фото, она вместе с супругом Никитой красуется в уютном домашнем антураже – мужчина целует ее спину на фото, пара смотрит друг на друга любящим взглядом – Алена определила подборку, словом «нежность».

Поклонники звездных голубков и модели в частности осыпали их комплиментами и пожелали счастья.

Ранее на новых опубликованных студийных снимках модель предстала перед камерами во всей красе – стильный и откровенный образ поклонники артистки оценили очень высоко.

Так на профессиональных снимках Алена Краснова запечатлена в черном брючном костюме мужского кроя, ее волосы подобраны вверх и уложены волной, на лице девушки присутствует яркий макияж, а на теле – взблёскивают украшения.

Именно часть последнего, модель, без особых смущений и засветила – на подборке фото отчетливо видна ее грудь. Девушка решила следовать модным тенденциям и надела объемный пиджак на голое тело.

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