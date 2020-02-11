В мережу потрапило нове відео з дочкою Алли Пугачової Лізою

Нове відео з сімейного життя Галкиных з'явилося в історії російського коміка і шоумена. Максим Галкін показав, як їх з Аллою Пугачовою спільна дочка приготувала для Максима сніданок. Про це пише Politeka.

На опублікованих кадрах видно, що Максим Галкін і Ліза сидять удвох за столом. Маленька Ліза приготувала для Галкіна полуницю в шоколаді, і з радістю сама її їсть, поки тато її знімає на відео.

«Мені Ліза з ранку зробила полуницю в шоколаді. Слухай, ну смачно, так? Давай, ти перший пробуй. Відмінно! Приємного апетиту!», – розповідає Максим Галкін.

«І бутерброди», – додала Ліза Галкіна.

Так, по всій видимості, Максиму Галкіну потрібно рано виїхати на роботу, і він не захотів будити свою дружину. Довелося 6-річної доньки готувати йому поїсти.

Шоумен опублікував свої відео в сториз, тому шанувальники знаменитої родини не мали можливості їх прокоментувати.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вже днями вражала здібностями не по роках. Тоді в мережу потрапило нове відео з дочкою Алли Пугачової Лізою, знятому під час гостин Крістіни Орбакайте. Дочка артиста Максима Галкіна і Примадонни російської естради Алли Пугачової звертається до Орбакайте і показує, що їй подобається в її вбранні. Після цього підходить до матері і «розбирає» за елементами її сьогоднішній образ.

Все це знімає на телефон Максим Галкін.

«Блестюшки мені подобаються. І я не сказала, чоботи мені подобаються. Ще шубки тут спеціальні такі з подкладочкой. У мами мені сподобалася сумочка, і ось ці ось такі чобітки, і пуговочки», – каже Ліза Галкіна, показуючи спочатку на вбрання Крістіни Орбакайте, а потім розглядаючи сукню своєї мами, Алли Борисівни.

Нагадаємо, що діти Галкіна і Пугачової вразили моторошним розвагою, кадри підірвали мережу: "сонною дайте".

Як повідомляла Politeka, Галкін похвалився відео з 6-річним сином, його талант вражає.

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