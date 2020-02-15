Примадонна Алла Пугачова зізналася, як в їхній сім'ї проходить День всіх закоханих

Про це співачка розповіла в коментарі журналістам, передає Womanhit.

Вона зізналася, що 14 лютого для них з Максимом Галкіним не настільки важлива дата.

Це пов'язано з ньому, що в їх сім'ї прийнято кожен день дарувати один одному любов, і не зациклюватися на одному святі.

А сам День всіх закоханих у неї асоціюється з відомим модельєром Валентином Юдашкіним, у якого зовсім нещодавно діагностували онкологічне захворювання.

"У мене День святого Валентина асоціюється відразу з Валентином Юдашкіним. Хочеться сказати відразу: підемо, погуляємо, Валентин – це твій день!", – розповіла Алла Пугачова.

Примадонна, спілкуючись з журналістами, додала, що зараз її практично не здивувати, оскільки за своє довге життя вона багато побачила: і зраду, і цинізм, і комізм ситуації.

Раніше ми повідомляли, що Алла Пугачова може поплатитися за зіпсовані кар'єри. Експерт Комісії з ЗМІ Громадської палати РФ Вадим Манукян розповів російським ЗМІ, що Алла Пугачова може стати жертвою цькування, якщо інші артисти, чия кар'єра постраждала через Примадонни, заговорять.

За його словами, Муромов - не перший співак, який зізнався, що його кар'єра закінчилася завдяки старанням Алли Пугачової. Раніше на Примадонну скаржилися й інші зірки, що зникли зі сцени.

Російський експерт при Громадській палаті вважає, що вся ця історія цілком може привести до своєрідного «Пугачова-гейту», якщо й інші артисти згадають про свої образи. Він підкреслив, що потрібні свідки, які доведуть, що Примадонна дійсно усувала людей зі сцени.

Нагадаємо, що Пугачова пропустила вечір пам'яті кращого друга, розкрито несподівана причина: "Вона боїться...".

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