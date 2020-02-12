Російський гуморист Максим Галкін зворушив публіку моментом повернення додому після виступу, де його з нетерпінням чекали дружина співачка Алла Пугачова та їх шестирічні діти

Як передає Politeka.net, артист поділився відео зворушливої зустрічі у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). На кадрах, за склом, видно примадонну, Гаррі і Лізу. Спочатку сімейство "уявляє", що вони солдати, вітаючи папу по-військовому, приклавши долоню до скроні. Потім, коли Галкін наблизився до них з камерою, Алла Борисівна підняла обидві руки вгору і радісно закричала. По всьому видно, як трійця була щаслива зустрічати голову сімейства.

"Приїхав зі зйомок 🥳😀", - підписав кадри Галкін.

Шанувальники зоряної сімейки кинулися захоплюватися їх теплом і любов'ю один до одного. Деякі відзначили, як сильно підріс Гаррі, що ось-ось наздожене Пугачову по зросту.

"Розкішна бригада, Макс!!!❤️"

"🔥здорово коли вдома чекають"

"Божеееее милота яка😍😍😍"

"Надійний тил👍"

"Гарік скоро вище мами буде 😍"

"найулюбленіша бригада 😍"

Раніше ми повідомляли, Алла Борисівна розповіла про недавню пожежу в московському кінотеатрі "Жовтень" на прем'єрі фільму "Лід 2". За словами артистки, яким же було її здивування, коли героїня почала виконувати пісню з її репертуару, коли заверещала сигналізація і пішов густий дим.

Виявилося, через займання та сильне задимлення всіх почали евакуювати з приміщення кінотеатру. Варто відзначити, примадонна не панікувала в цій ситуації і тепер має намір навіть повернутися на показ фільму "дослухати свою пісню".

"Отже, не можна комусь співати пісню з вашого репертуару. ..Знак згори"; "Це було епічно))) я спочатку подумав : навіщо ефект цей незрозумілий в пісні, схожий на звук сирени... і коли вже рази з п'ятого коли стали говорити, негайно евакуація, НП.... тоді все й пішли)"; "дуже шкода, що перервали фільм на такій прекрасній пісні.. 💔 але головне, що ніхто не постраждав!", - інцидент активно коментували під постом Пугачової.

Нагадаємо, Пугачова потрапила в скандал з-за нової пісні, реакція зірки приголомшила.

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