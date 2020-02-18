В сети появилось видео, как известный российский журналист и «заменитель» Максима Галкина потерял сознание

Как сообщает Politeka, кадры публикуют российские СМИ.

«Камеры видеонаблюдения: Дмитрий Дибров потерял сознание в кинотеатре «Октябрь» в Москве. По предварительным данным, у ведущего случился приступ эпилепсии. Свидетелями приступа стали и другие гости, в том числе - Леонид Якубович», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно, как Якубович удивлен происходящим и медленно отходит от Диброва, которому все стараются оказать какую-то помощь.

«Сейчас врачи оценивают состояние Диброва как средней тяжести. Сам журналист опровергает информацию об эпилепсии и инсульте. Говорит, что упал в обморок «из-за старости», - подчеркивается в сообщении.

Ранее мы писали, что в России срочно госпитализировали известного журналиста, который прославился как «заменитель» Максима Галкина.

«Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь». Журналист перенёс приступ (предварительный диагноз — эпилепсия) и потерял сознание, на место прибыли медики, сейчас его везут в больницу», - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что 60-летнего мужчину доставили в больницу имени Боткина.

«Ничего страшного! В 60 лет каждый имеет право на обморок. Сейчас все нормально», - отметил сам Дибров.

Уточняется, что после инцидента он должен будет пройти специальное обследование. А «заменителем» Галкина журналиста называют потому, что именно он после шоумена начал вести известную телепередачу «О, счастливчик!».

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