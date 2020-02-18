Супруг российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко "Тарзан" обескуражил сеть

Артист показал себя в чем, как говорится, "мать родила". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездного танцора.

Так на новом опубликованном фото Тарзан полностью разделся и позировал у зеркала. С помощью типичного сэлфи, артист решил поюморить и написал:

"Композиция "ДВАКОНЯ" холст, масло (сливочное) имульгаторы". Таким образом, очевидно намекая на красоту своего тела и внушительные размеры "мужского достоинства". Но не все поклонники артиста в сети, сочли его формы "безупречными", а размеры - "огромными". Пользователи начали даже подсмеиваться над Тарзаном:

"Почему у коня короткий хвост"

"Вы себе льстите"

"Зад*лбал уже своей... Неужели больше показать нечего?..."

"Стошнило аж"

"...Ну грудные импланты у мужика - это уже слишком"

Ранее мы сообщали, что супруг Наташи Тарзан обескуражил сеть, показав себя в странном сером костюме, которые тесно обтянул его накачанное тело. Дело в том, что внимательные пользователи заметили сходство наряда Глушко и костюма певицы Лолиты Милявской, в котором она в прошлом году появилась на сцене.

"У Лолиты костюмчик одолжили? ))))"; "Лолиткины калготки"; "Мастер маскировки) я приняла вас за статую, не сразу рассмотрела😁", - писали в комментариях.

Напомним, облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное

Также Politeka сообщала, что разъяренный Тарзан скинул одежду и поиграл бицепсами на камеру