Супруг российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко "Тарзан" обескуражил сеть
Артист показал себя в чем, как говорится, "мать родила". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездного танцора.
Так на новом опубликованном фото Тарзан полностью разделся и позировал у зеркала. С помощью типичного сэлфи, артист решил поюморить и написал:
"Композиция "ДВАКОНЯ" холст, масло (сливочное) имульгаторы". Таким образом, очевидно намекая на красоту своего тела и внушительные размеры "мужского достоинства". Но не все поклонники артиста в сети, сочли его формы "безупречными", а размеры - "огромными". Пользователи начали даже подсмеиваться над Тарзаном:
"Почему у коня короткий хвост"
"Вы себе льстите"
"Зад*лбал уже своей... Неужели больше показать нечего?..."
"Стошнило аж"
"...Ну грудные импланты у мужика - это уже слишком"
Ранее мы сообщали, что супруг Наташи Тарзан обескуражил сеть, показав себя в странном сером костюме, которые тесно обтянул его накачанное тело. Дело в том, что внимательные пользователи заметили сходство наряда Глушко и костюма певицы Лолиты Милявской, в котором она в прошлом году появилась на сцене.
"У Лолиты костюмчик одолжили? ))))"; "Лолиткины калготки"; "Мастер маскировки) я приняла вас за статую, не сразу рассмотрела😁", - писали в комментариях.
Напомним, облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное
Также Politeka сообщала, что разъяренный Тарзан скинул одежду и поиграл бицепсами на камеру