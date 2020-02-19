Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли озадачила поклонников новым таинственным посланием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Выключаюсь…», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Узерли позирует на фоне фюзеляжа самолета перед взлетом. При этом ее поклонники были озадачены словами кумира, параллельно высказывая слова восхищения звезде.

«Красотка!», «Обожаю тебя, Мерьем», «лучшая актриса во всем мире», «хм, как интересно написала – двойственно», «принцесса», «что именно выключаешь, Мерьем?», - пишут они.

Как сообщалсь ранее, актриса Мерьем Узерли порадовала поклонников приятной новостью

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Мы ждем с нетерпением, чтобы стать частью международного Фестиваль фильмов Фрибура с нашим новым фильмом ВИЧ "The Hive" ("Улей" - прим. ред.)», - написала она.

Отметим, судя по трейлеру, жанр фильма - триллер. Ранее Мерьем больше снималась в драматических или исторических работах.

Поклонники с восторгом восприняли новость. Они пишут, что гордятся любимой актрисой, и ждут с нетерпением премьеры на своих языках.

«Красавица», «Браво», «Классно», «Ты потрясающая», «ПРимите поздравления», «Самая красивая Мерием... Самая замечательная женщина», «Не могу дождаться», «Тебе равных нет 🔥🔥🔥», «Ух ты!! Так удивительно !! Удачи, и я желаю вам всего наилучшего в этом удивительном и прекрасном фильме на фестивале! Я горжусь тобой всегда !! Я с нетерпением жду возможности увидеть ваш прекрасный и удивительный фильм The HIVE с персидскими субтитрами или дублированный на персидском языке!! Я люблю турецкие сериалы и фильмы! В любом случае, я надеюсь, что у вас прекрасный день! Много настоящей чистой любви к тебе!!», - пишут в комментариях.

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