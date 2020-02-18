Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли порадовала поклонников приятной новостью

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Мы ждем с нетерпением, чтобы стать частью международного Фестиваль фильмов Фрибура с нашим новым фильмом ВИЧ "The Hive" ("Улей" - прим. ред.)», - написала она.

Отметим, судя по трейлеру, жанр фильма - триллер. Ранее Мерьем больше снималась в драматических или исторических работах.

Поклонники с восторгом восприняли новость. Они пишут, что гордятся любимой актрисой, и ждут с нетерпением премьеры на своих языках.

«Красавица», «Браво», «Классно», «Ты потрясающая», «ПРимите поздравления», «Самая красивая Мерием... Самая замечательная женщина», «Не могу дождаться», «Тебе равных нет 🔥🔥🔥», «Ух ты!! Так удивительно !! Удачи, и я желаю вам всего наилучшего в этом удивительном и прекрасном фильме на фестивале! Я горжусь тобой всегда !! Я с нетерпением жду возможности увидеть ваш прекрасный и удивительный фильм The HIVE с персидскими субтитрами или дублированный на персидском языке!! Я люблю турецкие сериалы и фильмы! В любом случае, я надеюсь, что у вас прекрасный день! Много настоящей чистой любви к тебе!!», - пишут в комментариях.

Напомним, Мерьем Узерли получила славу после выхода «Великолепного века». В Турции артистку сразу назвали эталоном женской красоты и поставили в один ряд со звездами национального кинематографа.

В образе Роксоланы, или Хюррем-султан, Узерли появилась в 99 сериях «Великолепного века». На актрису обрушилась международная слава и большое количество наград и премий. Их число достигло 14. Наиболее престижными из них считаются телевизионная премия Анталии, статуэтка «Золотая бабочка», награда «Звезда года». Съемки продолжались с 2011 по май 2013 годов. А в мае Мерьем внезапно собралась и уехала в Берлин. Режиссеру пришлось заменить Узерли другой актрисой – Вахиде Перчин.

Причин, по которым Узерли внезапно ушла из сериала «Великолепный век», называют несколько. Одна из них, на которую указывает сама актриса, – профессиональное выгорание и усталость, сопровождавшаяся нервным истощением от бесконечных съемок.

Однако турецкие СМИ писали о другой причине – якобы Узерли оказалась недовольной тем, что ее партнер по ленте Халит Эргенч получил внушительную сумму премиальных после продажи прав на трансляцию фильма в Саудовской Аравии. Тогда как Мерьем, игравшей главную роль, не выплатили ни копейки.

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